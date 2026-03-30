مقتل جنديين من قوات حفظ السلام في لبنان
أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا يوم الإثنين، مقتل جنديين إندونيسيين من قوات حفظ السلام في لبنان، جراء انفجار ضرب قافلة لوجستية تابعة للقوات الأممية.
وقال لاكروا في تصريح للصحفيين إن عنصرين آخرين من قوات حفظ السلام أصيبا في الانفجار، الذي لم يتم تحديد مصدره بعد، على حدّ قوله.
وجاء في تصريح المتحدث:”ندين بشدة هذه الحوادث غير المقبولة. إذ لا ينبغي أبدا أن يكون حفظة السلام هدفا للاعتداءات”.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، عقب “الحوادث الخطيرة التي تعرضت لها قوات اليونيفيل لحفظ السلام في لبنان”.
ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.
بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.
وفي 2 مارس، بدأ الاحتلال هجوما جويا وبريا على الأراضي اللبنانية. بدعوى مشاركة “حزب الله” اللبناني في الردّ على الحرب الصهيونية ضد إيران.