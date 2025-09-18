-- -- -- / -- -- --
العالم

مقتل 4 ضباط في صفوف جيش الاحتلال جنوب القطاع

الشروق أونلاين
ح. م
تعبيرية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، 18 سبتمبر، مقتل أربعة ضباط في صفوفه وإصابة ثلاثة آخرين في جنوب قطاع غزة.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلامية، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابط برتبة رائد وثلاثة برتبة ملازم، أعمارهم بين 20 و26 سنة، خلال معارك عسكرية في جنوب قطاع غزة.

هذا إضافة إلى إصابة ضابط آخر بجروح خطيرة واثنين آخرين بجروح متوسطة.

ووفقا لما نشرته وكالة “فرانس برس” ارتفع عدد جنود الاحتلال الذين قتلوا منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر 2023 إلى 472.

