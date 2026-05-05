مقتل 5 مدنيين في استهداف أمريكي لزورقين إيرانيين

في حادثة جديدة تُضاف إلى مسلسل التوترات في منطقة الشرق الأوسط، لقي 5 مدنيين مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في استهداف أمريكي لزورقين إيرانيين.

وبحسب ما نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري فقد قتل المدنيين الخمسة بنيران القوات الأمريكية التي استهدفت زورقين غير تابعين للحرس الثوري، كانا يحملان بضائع في طريقهما إلى إيران”.

ومساء الإثنين صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن “أي هجوم إيراني على السفن الأمريكية المشاركة بـ”مشروع الحرية” سيقابل برد قاسٍ”.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن “إيران ستباد من وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تؤمن خروج السفن العالقة من مضيق هرمز”، ، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لاستخدام قوة كبيرة في حال حدوث ذلك.

وأكد ترامب أن “بلاده أغرقت 7 زوارق إيرانية صغيرة وهذا كل ما تبقى لديهم”، مشيرا إلى أنه “لم يتم حتى الآن تسجيل أي أضرار أثناء عبور مضيق هرمز باستثناء سفينة كورية جنوبية”.

والإثنين أعلنت وكالة فارس للأنباء، عن استهداف الحرس الثوري الإيراني لفرقاطة تابعة للبحرية الأمريكية، بصاروخين أثناء عبورها قرب منطقة جاسك جنوب البلاد باتجاه مضيق هرمز.

وذكرت مصادر للوكالة الإيرانية، أن السفينة الحربية الأمريكية كانت في مسار يقترب من نطاق مضيق هرمز، قبل أن يتم استهدافها بصاروخين، ما أدى إلى إيقافها عن مواصلة الإبحار وإجبارها على التراجع ومغادرة المنطقة.

وأضافت أن الاستهداف جاء بعد تجاهل التحذيرات الإيرانية المتعلقة بتنظيم حركة الملاحة في المنطقة، مشيرة إلى أن السفينة “انسحبت من موقع الحادث”.

في المقابل، نقل مراسل موقع “أكسيوس”، عن مسؤول أمريكي رفيع نفيه لتعرض أي سفينة أمريكية لهجوم صاروخي من إيران.