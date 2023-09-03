مقتل 7 أشخاص في هجوم على مسجد في نيجيريا

أعلنت الشرطة في نيجيريا يوم السبت، عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، وإصابة 2 آخرين في هجوم شنّه مسلحون على مسجد في منطقة “كادونا” شمال غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة “كادونا” منصور هارونا في تصريح صحفي إن “الهجوم وقع في قرية سايا النائية بمنطقة حكومة إيكارا المحلية بولاية كادونا، بينما كان المصلون يستعدون لأداء الصلاة”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس القرية الحاج عبد الرحمن يوسف، أن “المهاجمين ربما استهدفوا متطوعين أمنيين بالقرية، لأن أحد القتلى كان رئيسا امجموعة الحراسة”.

وتابع المتحدث:”اشتبهنا في أنهم تعقبوه (رئيس الحراسة) إلى المسجد لمهاجمته”. مضيفا:”كنا داخل المسجد نصلي عندما وصلوا وبدأوا في إطلاق النار”.