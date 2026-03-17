-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مقرمان يستقبل سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر

الشروق أونلاين
  • 291
  • 0
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان يوم الثلاثاء، سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر راميرو فرنانديز باشيير، الذي أدّى له زيارة مجاملة.

وشكل هذا اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، “سانحة للتطرّق إلى جودة علاقات الصداقة والتعاون والشراكة التي تجمع الجزائر وإسبانيا، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية”.

حيث بحث مقرمان مع ضيفه السفير الإسباني “سبل تعزيز هذه العلاقات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

“كما استعرض الطرفان، أجندة الزيارات والاستحقاقات الثنائية القادمة. وتبادلا وجهات النظر حول أبرز قضايا الساعة الإقليمية والدولية”، يضيف البيان.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد