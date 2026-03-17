مقرمان يستقبل سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان يوم الثلاثاء، سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر راميرو فرنانديز باشيير، الذي أدّى له زيارة مجاملة.

وشكل هذا اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، “سانحة للتطرّق إلى جودة علاقات الصداقة والتعاون والشراكة التي تجمع الجزائر وإسبانيا، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية”.

حيث بحث مقرمان مع ضيفه السفير الإسباني “سبل تعزيز هذه العلاقات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

“كما استعرض الطرفان، أجندة الزيارات والاستحقاقات الثنائية القادمة. وتبادلا وجهات النظر حول أبرز قضايا الساعة الإقليمية والدولية”، يضيف البيان.