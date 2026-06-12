 مكافآت مالية قياسية للمنتخبات المشاركة

مونديال 2026:

ستتقاسم المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 مبلغا إجماليا قدره 871 مليون دولار أمريكي (حوالي 756.4 مليون يورو)، بزيادة قدرها 15% مقارنةً بالتوقعات الأولية، وذلك نتيجة النجاح التجاري الكبير للبطولة، وفقا لتوزيع الجوائز المالية الذي كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وسيحصل بطل العالم على 50 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي في تاريخ البطولة، بينما سينال الوصيف 33 مليون دولار.

وتندرج هذه المكافآت ضمن ما تسميه “الفيفا” بـ”المساهمة المالية” التي تدفع للاتحادات الوطنية المشاركة. ومع توسيع البطولة إلى 48 منتخبا وزيادة العائدات التجارية للنسخة التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فإن هذه النسخة تضع معيارا جديدا من حيث العوائد المالية للمنتخبات الوطنية.

وبحسب السلم الذي وضعته الفيفا، فإن كل منتخب سيحصل على 10 ملايين دولار علىالأقل (8.68 ملايين يورو) حتى في حال خروجه من دور المجموعات. ويأمل رئيس الفيفا، جياني انفانتينو، أن تحقق كأس العالم 2026 إيرادات تصل إلى 8.9 مليارات دولار.

توزيع الجوائز المالية:

الخروج من دور المجموعات: 10 ملايين دولار (8.68 ملايين يورو)

التأهل إلى الدور السادس عشر: 11 مليون دولار (9.54 ملايين يورو)

التأهل إلى الدور ثمن النهائي: 15 مليون دولار (13.02 مليون يورو)

ربع النهائي: 19 مليون دولار (16.49 مليون يورو).

المركز الرابع: 27 مليون دولار (23.43 مليون يورو).

المركز الثالث: 29 مليون دولار (25.17 مليون يورو).

الوصيف: 33 مليون دولار (28.65 مليون يورو).

البطل: 50 مليون دولار (43.41 مليون يورو).