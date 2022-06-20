مكافحة الألغام في جمهورية أذربيجان: الأولويات والاحتياجات

مشكلة التلوث الجماعي للألغام في جمهورية أذربيجان هي نتيجة للاحتلال العسكري للأراضي الأذربيجانية من قبل أرمينيا من عام 1991 إلى عام 2020.

نتيجة لذلك، تعد أذربيجان اليوم واحدة من أكثر دول العالم تلوثًا بالألغام ( المتفجرات ) من مخلفات الحرب.

من المعروف أن الجزائر من البلدان التي قدمت تضحيات كبيرة في مجال الألغام الأرضية.

منذ الاستقلال، عملت قوات الجيش الوطني الجزائري بجد للعثور على جميع الألغام وتدميرها، أذربيجان والجزائر لهما نفس المصير.

خلال عملية إزالة الألغام، لا يزال يتم الكشف عن عدد كبير من الألغام المضادة للدبابات والألغام المضادة للأفراد والمتفجرات من مخلفات الحرب (المتفجرات من مخلفات الحرب: الصواريخ وقذائف المدفعية والذخائر العنقودية وما إلى ذلك).

تغطية تلوث المناجم

نتيجة للبحوث الفنية العامة الجارية في المناطق المحررة (8725.5 كيلومتر مربع)، تبين أن المناطق كانت ملغومة على طول خط التماس السابق وخارجه، بما في ذلك المناطق الزراعية والمقابر والحدائق ومناطق أخرى.

تحت ضغط دولي، زودت أرمينيا أذربيجان بمعلومات عن الموقع 494 390 لغما مضادا للدبابات والأفراد، فضلا عن أجهزة متفجرة أخرى، وأصدرت مذكرات بشأن عدد من حقول الألغام.

تشكل هذه الملاحظات 5٪ من جميع المناطق المحررة وأقل من ثلث المناطق عالية المخاطر في خط التماس،و هذا انعكس في تقرير تقييم الأعمال المتعلقة بالألغام التابع لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أذربيجان (ديسمبر 2020).

غالبًا ما تكون دقة خرائط الألغام التي قدمتها أرمينيا لأذربيجان مغلوطة، وكانت 25٪ فقط من البيانات موثوقة.

ووفقاً للبيانات الأولية، تمت الموافقة على 1605 كيلومترات مربعة باعتبارها أكثر المناطق تلوثاً، و 7120.5 كيلومتر مربع كمناطق متوسطة ومنخفضة التلوث. من بين هذه المناطق، تم تحديد 6071 كيلومتر مربع كمناطق ذات أولوية لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.

ضحايا الألغام في أذربيجان

مما يزيد من تفاقم الوضع حقيقة أن المناطق الملغومة تقع خارج خط التماس السابق وأنها لم يتم التعليم عليها وتسييجها لأنها غير معروفة.

بلغ عدد ضحايا الألغام في أذربيجان خلال الثلاثين سنة الماضية 3300 ضحية.

اكدت المصادر عن احصائيات ضحايا الالغام بعد الإعلان الثلاثي ( اذربيجان ارمينيا روسيا ) في 10 نوفمبر 2020، الى غاية 20 ماي 2022، حُدد بـ221 ضحية (39 قتيلًا و 182 جريحًا).

بتاريخ 07 جوان 2022، صرح نائب رئيس وكالة مكافحة الألغام في جمهورية أذربيجان السيد سمير بولادوف: أنه منذ نوفمبر 2020، انفجرت ألغام وبلغ عدد الضحايا 223 شخصًا في أذربيجان، توفي 39 منهم، وأصيب 184.

تم تطهير حوالي 60 ألف لغم على مساحة 32 ألف هكتار.

وفقًا لمكتب المدعي العام الأذربيجاني، قُتل 132 شخصًا نتيجة انفجار ألغام داخل المناطق المحررة، مما يؤكد الاستخدام العشوائي للألغام، والذي تسبب بخسائر وخيمة وأضرار جسيمة للمدنيين الابرياء لا داعي لها.

إن التهديد الإنساني الذي تشكله الألغام يخلق حالة إنسانية تهدد بممارسة النشاط اليومي للفرد، مما تتطلب أكبر قدر من الاهتمام.

مكافحة الألغام والتنمية المستدامة

حددت الحكومة الأذربيجانية مكافحة الألغام كأولوية وطنية وحشدت مواردها لمكافحة هذا التهديد.

تم تحديد المجالات ذات الأولوية لإزالة الألغام. ويرجع ذلك إلى أعمال إعادة التأهيل وإعادة الإعمار المخطط لها في المناطق المحررة.

يغطي هذا في المقام الأول مجالات البنية التحتية (الطرق والسكك الحديدية وخطوط الكهرباء) والزراعة وبناء المستوطنات.

العقبة الرئيسية أمام عودة النازحين داخلياً (النازحين من ديارهم) المطرودين بعد الاحتلال الأرميني هي الألغام العشوائية.

إن طبيعة مشكلة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في أذربيجان هي أن هناك علاقة واضحة ومباشرة للغاية بين نتائج عمليات المسح والتطهير والفوائد التي تعود على العائدين والنظام الاجتماعي والاقتصادي الأوسع بما في ذلك إعادة الإدماج السريع للمناطق المحررة في الاقتصاد الوطني.

بعد أسبوع من اكتمال إزالة الألغام، بدأت كل المناطق المحررة الاستفادة من إنشاء الطرق والسكك الحديدية وإعادة تأهيل المدن والقرى والمدارس والبنية التحتية اللازمة للحياة اليومية.

يجب أن يركز مجال مكافحة الألغام على التطور الرئيسي – وقد تحقق هذا بشكل استثنائي في أذربيجان.

تلعب أنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في أذربيجان دورًا رائدًا في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وستواصل القيام بذلك في المستقبل القريب.

لهذا السبب تم اختيار إزالة الألغام للأغراض الإنسانية وأهداف التنمية المستدامة للمؤتمر الدولي الذي عقد في أذربيجان في مارس – أفريل 2022.

الإصلاح الأساسي للأعمال المتعلقة بالألغام

أناما ANAMA ( الوكالة الوطنية الأذربيجانية لمكافحة الألغام) هي المنظمة الرائدة في الدولة الاذربيجانية المسؤولة عن إزالة الألغام للأغراض الإنسانية. تم تأسيسها في عام 1998 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باعتبارها الوكالة الوطنية لإزالة الألغام المدنية.

أطلقت المنظمة عمليات إنسانية لإزالة الألغام في عام 2000 لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.

بعد تحرير الأراضي في خريف عام 2020، تم تغيير علامتها التجارية ANAMA في فبراير 2021 بموجب مرسوم صادر عن رئيس أذربيجان للإشراف والتنسيق ومراقبة أنشطة إزالة الألغام الإنسانية للمشغلين الآخرين.

تم تعديل الوكالة الوطنية لمكافحة الألغام مؤخراً وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها .

وضعت أناما خطة لتوسيع الموارد: يتم إنشاء فرق جديدة لإزالة الألغام وتجهيزها بالأدوات وكلاب الكشف عن الألغام وآلات إزالة الألغام الميكانيكية.

استثمرت ANAMA نظام المسح الجوي لحقول الألغام عن بعد مع امكانيات الحد بالشكل الكبير من المناطق الخطيرة المشتبهة على نطاق واسع.

يوفر النظام معلومات جيدة ويثبت أنه موثوق تمامًا، يتم بذل جهود مستمرة لتحديد واستخدام الحلول الأكثر تقدمًا.

عمليات إزالة الألغام الجارية والتخطيط للمستقبل

تنسق ANAMA بنجاح الأنشطة المختلفة للعديد من الوكالات المنفذة الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمقاولين التجاريين من أجل تنفيذ خطة عمل تم وضعها بمشاركة أصحاب المصلحة المعنيين والتي وافقت عليها الحكومة.

من 10 نوفمبر 2020 حتى 10 مايو 2022، قامت ANAMA جنبًا إلى جنب مع مشغلي إزالة الألغام الآخرين بتطهير 297.900.502 متر مربع من الأراضي من الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.

خلال عمليات إزالة الألغام، تم العثور على 19843 لغماً أرضياً مضاداً للأفراد، و 10590 لغماً أرضياً مضاداً للدبابات و28208 قطعة من المتفجرات من مخلفات الحرب (إجمالي 58641).

لفهم حجم مهمة إزالة الألغام، يجب التأكيد على أن المنطقة التي تم تطهيرها حتى الآن من الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تشكل حوالي 3٪ من إجمالي المناطق المعرضة للإجراءات المتعلقة بالألغام.

تتكون خطة العمل لعام 2022 من 400.000.000 متر مربع من الأرض. وتتوقع خطط السنوات المقبلة زيادة القدرة على تطهير حوالي 650.000.000 متر مربع من الأراضي سنويًا.

بقيادةANAMA، اكتسب مجتمع إزالة الألغام في أذربيجان تجربة فريدة من خلال العمل في بيئة مليئة بالتحديات للألغام الأرضية ومن خلال تطبيق أساليب وحلول مبتكرة.

مع التركيز بشكل مفهوم على الاحتياجات الحالية لأذربيجان، تقدم هذه التجربة قيمة مضافة مطلوبة بشدة ويمكن إعادة تطبيقها في عمليات إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في أجزاء أخرى من العالم. بعبارة أخرى، لا يطلب بلدنا المساعدة فحسب. بينما نحتاج بالتأكيد إلى دعم من شركائنا الدوليين، فإننا نبحث أيضًا عن فرص شراكة لأن تجربتنا يمكن أن تساعد في البلدان الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة.

تشارك أذربيجان بالفعل تجربتها في إزالة الألغام وتضعها في سياق التنمية وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وربطها في نهاية المطاف بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ركز المؤتمر الدولي المذكور أعلاه حول الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام وأهداف التنمية المستدامة الذي عقد في أذربيجان في نهاية مارس – أوائل أفريل 2022 على تحديات وفرص الأعمال المتعلقة بالألغام كنشاط تمكيني للعمل الإنساني والتنموي.