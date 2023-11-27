ملعب بواكي الأفضل في كوت ديفوار…

وفد من الكاف في زيارة لملاعب "الكان"

أنهى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، برنامج الزيارات الخاصة بالملاعب التي ستحتضن النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13جانفي حتى 11 ففري المقبل.

وقال الكاف في بيان له: “قام أمين عام الكاف، فيرون موسينغو أومبا بزيارة مرافق ملعب الحسن واتارا وملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023… الزيارات هي جزء من جولة امتدت لثلاثة أيام في أربعة مواقع هي ملعب الحسن واتارا، ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، مرافق ياموسوكرو وبواكي.

وبرفقة طاقم من الكاف وأعضاء من اللجنة المنظمة المحلية، أعرب موسينغو أومبا عن رضاه عن مستوى المرافق الموجودة في ملعب الحسن واتارا في إبيمبي، الذي يقع على مشارف العاصمة أبيدجان، وسيستضيف هذا الملعب الجديد، الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج، المباراة الافتتاحية بين ساحل العاج وغينيا بيساو، بالإضافة إلى المباراة النهائية.

وقام الأمين العام بزيارة مجالات رئيسية للملعب مثل الضيافة والإعلام والبث والسلامة والأمن، حيث قام الموظفون بضبط الموقع استعدادًا للحدث الكروي الكبير.

وفي ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، أحد الملاعب التي استضافت فيها كوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية عام 1984، رحب الأمين العام للكاف بالتحول الهائل للموطن الرمزي لكرة القدم الإيفوارية كجزء من الاستعدادات للبطولة. وسيستضيف الملعب المجموعة الثانية المكونة من الرأس الأخضر ومصر وغانا وموزمبيق.

وأشاد موسينغو أومبا بحكومة ساحل العاج، بقيادة الرئيس الحسن واتارا، لاستثماراتها الضخمة في البنية التحتية، ودعمها الثابت في إعداد جميع المرافق في جميع أنحاء البلاد للبطولة.

وعن ملعب بواكي الذي يحتضن لقاءات الخضر في كأس إفريقيا قال الدولي الإيفواري ياو سامانثا: “الملعب تم تصميمه من طرف خبراء برتغاليين، لقد عملنا بجد لإنشاء ملعب يلبي المعايير الدولية، وبالتالي، فإن المنتخبات التي تلعب في هذا الملعب لن تواجه أي صعوبات من هذا الجانب”، علما أن المنتخب الوطني سيقيم في فندق قريب من الملعب الذي تم تجديده مؤخرًا ويضم حوالي خمسين غرفة.

في سياق متصل، كان رئيس الفاف وليد صادي قد صرح مباشرة بعد قرعة كأس إفريقيا 2024 والتي أوقعت الخضر في مجموعة تضم أنغولا، بوركينافاسو وموريتانيا أن أرضية ملعب السلام، ببواكي تعتبر الأفضل بكوت ديفوار”.

علما أن ملعب بواكي هو ملعب كرة قدم متعدد الأغراض يقع في بواكي، ساحل العاج، يتسع لـ 25 ألف متفرج، تم افتتاحه سنة 1984، بمناسبة كأس إفريقيا للأمم، حيث لعب فيه الخضر بقيادة المدرب الوطني محي الدين خالف ثالث مباريات في الدور الأول أمام مالاوي وانتهت بفوز الجزائر بثلاثة أهداف لصفر من تسجيل بويش ناصر، بلومي وفرقاني، والمباراة الثانية لعبها الخضر أمام غانا وانتهت بثنائية لصفر من تسجيل مناد وبن سحاولة، ثم سجل المنتخب الوطني تعادل سلبي في اللقاء الثالث أمام نيجيريا، وفي نصف النهائي واجه الخضر منتخب نيجيريا وانتهت المباراة بالإقصاء من المنافسة بعد تضييع محمود قندوز لضربة جزاء في سلسلة ضربات الترجيح.