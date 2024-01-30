ملف المدرب البرتغالي كارلوس كيروش على طاولة وليد صادي

بعد خاليلوزيتش الذي أشرف على "الخضر" في مونديال 2014

أضحى المدرب البرتغالي، كارلوس كيروش، المرشح الأول للإشراف على المنتخب الوطني وخلافة المدرب جمال بلماضي، حسب الأخبار الواردة من بيت الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”.

علمت الشروق من مصادر موثوقة من بيت “الفاف”، أن ملف المدرب البرتغالي، كارلوس كيروش، موجود حاليا على طاولة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، وهو بصدد دراسته رفقة مستشاريه.

واستنادا لنفس المصادر، فإن ملف السيرة الذاتية للمدرب كيروش يستجيب لجميع الشروط والمعايير التي كانت وضعتها الهيئة الكروية الوطنية في المدرب القادم الذي ستختاره لقيادة المنتخب الوطني مستقبلا، والتي تتضمن الخبرة والتجربة والمعرفة الجيدة لكرة القدم الإفريقية.

وبالنظر لهذه المعايير، يملك المدرب البرتغالي سيرة ذاتية مميزة، لاسيما مع المنتخبات الوطنية، من خلال إشرافه على البرتغال، الإمارات، جنوب إفريقيا، كولومبيا، إيران، ومصر وقطر، والتي قادها جميعا للتألق في مختلف البطولات التي شارك فيها، في صورة إيران التي قادها على مرتين للتأهل إلى كأس العالم والمنتخب المصري الذي قاده لنهائي “كان” 2022 بالكاميرون الذي خسره أمام منتخب السينغال.

وكان المنتخب القطري آخر منتخب يشرف عليه كيروش، الذي تولى تدريبه بعد نهائيات كأس العالم 2022، وقاده لتحقيق نتائج إيجابية في مباريات ودية ورسمية ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، قبل أن يفاجئ الاتحاد القطري ويقرر فسخ عقده.

قبل ذلك، بدأ كيروش مسيرته التدريبية، كمساعد مدرب ايستوريل بريا البرتغالي ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما تولي تدريب فرق أوليجيش لشبونه، بيلينينسي، سبورتنغ لشبونة، نيويورك متروستار، ناجويا جرامبوس.

وفي 2008 تولي كيروش منصب مساعد لمدرب نادي مانشستر يونايتد، لينتقل في 2002 لتدريب ريال مدريد، قبل أن يتم تعيينه مدربا للمنتخب البرتغالي. وفي 2011 انتقل كيروش لتدريب منتخب إيران الذي بقي على رأسه لمدة ثماني سنوات.

بخصوص مسيرته الاحترافية، سبق لكيروش تدريب العديد من الأندية في البرتغال وفي إسبانيا وتحقيق الكثير من التتويجات، على غرار إحراز كأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي مع سبورتنج لشبونة، فاز بكأس العالم للشباب مع البرتغال، وكأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد، كما فاز ببطولة أوروبا تحت 16 سنة.