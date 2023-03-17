“ملف تلمساني يحتاج بعض الوقت لتأهيله.. وفايزر قام بخطوات تجاه الجزائر”

الناطق الرسمي للمنتخب الوطني الأول يكشف عن حارس تشيلسي

كشف المكلف بالإعلام للمنتخب الوطني الأول، صالح باي عبود، يوم الجمعة، في تصريحات للإذاعة الوطنية، عن وضعية ملف حارس مرمى رديف تشيلسي الانجليزي، سامي تلمساني، الذي يتواجد على مستوى الفيفا لتأهيله للعب في المنتخب الوطني، بعد قرار هذا الأخير اختيار الجنسية الرياضية الجزائرية.

وقال: “سامي تلمساني هو حارس شاب لديه مستقبل واعد مع المنتخب الوطني بكل تأكيد، لكن لا يجب نسيان بأنه مثل سابقا المنتخب المغربي في مباريات رسمية، وملفه يحتاج بعض الوقت من أجل تأهيله على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لكن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”.

من جهة ثانية، قدم صالح عبود باي، توضيحات بشأن لاعب فيردر بريمن الألماني ميتشيل فايزر، عقب خرجته الأخيرة التي عبر فيها عن رغبته في تقمص ألوان المنتخب الوطني،لأصوله الجزائرية.

وأكد الناطق الرسمي للمنتخب الأول أن لاعب فيردر بريمن قام بخطوات شخصية للانضمام إلى الخضر، حيث أن لا الاتحاد الجزائري لكرة القدم ولا الناخب الوطني تقربا منه، وقال: “فايزر قام بالتحرك تجاه الجزائر بشكل فردي، ولم نسع خلفه سابقا، وفي حالة استفادته من الجنسية الجزائرية التي يحملها، فإنه سيصبح لاعبا متاحا بالنسبة لنا”، مضيفا “القرار النهائي يبقى في يد المدرب الوطني الذي يمتلك كلمة الفصل بخصوص ضم هذا اللاع “.