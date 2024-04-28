ملف قضية اتحاد العاصمة – نهضة بركان على طاولة المحكمة الرياضية

"الطاس" سيدرس القضية خلال ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير

لم تستبعد مصادر على علاقة بملف الاستئناف الذي تقدم به فريق اتحاد العاصمة، بخصوص قرار لجنة مسابقات الأندية بـ”الكاف” الذي منح الفوز لنهضة بركان المغربي بثلاثة أهداف لصفر على الاتحاد، إحالة الملف على لجنة الانضباط للهيئة الكروية للنظر في إمكانية فرض عقوبات أخرى ضد النادي الجزائري، قد تكون غرامة مالية تصل إلى ما يقارب الـ50 ألف دولار مع حرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين للمنافسة.

في هذه الأثناء، تحرك الاتحاد الجزائري لكرة القدم ووضع ملف القضية على مستوى المحكمة الرياضية الدولية المتواجد بمدينة لوزان السويسرية، من أجل استرجاع حقوق الفريق الجزائري.

وأكد مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم لـ”الشروق”، أن رئيس “الفاف” وليد صادي، تواجد في الساعات الماضية بمقر المحكمة الرياضية من أجل تقديم طعن بخصوص قضية مباراة الدور نصف النهائي من كأس “الكاف”، بين اتحاد الجزائر ونهضة بركان المغربي، الذي أصّر على لعب المباراة بقميص يحمل الخريطة الوهمية، وهو ما رفضه وفد الاتحاد مباشرة بعد نهاية الاجتماع التقني.

وتم استقبال صادي من طرف رئيسة المحكمة الدولية التي أكدت لرئيس “الفاف” أنه من غير الممكن إلزام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بتجميد إلغاء أو تأجيل مواجهة الاتحاد ونهضة بركان إلى غاية دراسة الملف من كل جوانبه وفق الدلائل المتواجدة في الملف الذي قدمّه الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأضافت ممثلة المحكمة الرياضية، خلال اجتماعها برئيس “الفاف”، “أنه وفي حال إصدار قرار لفائدة اتحاد العاصمة، فإن كل ما صدر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باطل، بموجب الأحكام القانونية التي تعتمد عليها الهيئة الدولية في لوائحها الخاصة”.

وعن موعد اتخاذ القرار النهائي في قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان، قال مصدر “الشروق”، إن “الفاف” مجبرة على طرح القضية استعجاليا، ويمكن أن تتم دراستها خلال ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، على اعتبار أن جدولة القضايا التي لا تحمل الطابع الاستعجالي تتم عادة في غضون 90 يوما.