هذا ما قاله دراجي بعد صدور قرار “الكاف” في قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان

عبّر المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عن تضامنه مع اتحاد العاصمة، عقب صدور قرار “الكاف” بخصوص مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكاف بين “الاتحاد” ونهضة بركان المغربي.

وقرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خسارة اتحاد العاصمة في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان، بثلاثية نظيفة، رغم مخالفة النادي المغربي لقوانين “الكاف” و”الفيفا”.

وكتب حفيظ دراجي عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”: ” عندما تنتصر القيم والمبادئ.. اتحاد العاصمة الجزائري لم يخسر لأن الأخلاق الحميدة، والقيم النبيلة، والمبادئ المثلى، والمواقف البطولية التي نغرسها في نفوس الأجيال الصاعدة، أكثر وقعا من مجرد فوز بمباراة في كأس افريقيا أو حتى كأس العالم، وأكبر بكثير من كل التتويجات والألقاب مهما كان وزنها”.

وأضاف المعلق بقنوات “بين سبورت” أن الغاية من ممارسة الرياضة هي صناعة أجيال تنتصر بجدارة واستحقاق في كل المجالات، “أجيال مقتنعة بأن الحياة لن تتوقف بعد الفوز أو الخسارة، مثلما لن ينتهي العالم عند الفشل أو النجاح، وغدا يوم آخر سنفوز فيه ونخسر أيضا، لكننا لن ننهزم ولن نستسلم”.

واختتم: ” كل محنة تتحول في الجزائر إلى منحة، تساهم في تجنيد كل الشعب خلف بلده، ليس بالضرورة ضد أي كان، بل من أجل الوطن الذي لا يمكن أن يتوقف مصيره على نتيجة مباراة كرة ..”.