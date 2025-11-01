“مليارا سنتيم” لكل لاعب من المنتخب الوطني نظير تأهلهم إلى كأس العالم 2026

نفس المكافأة التي تحصل عليها لاعبو الجزائر نظير التأهل إلى مونديالي 2010 و2014

حدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، المنحة التي يمنحها للاعبي الخضر نظير تأهلهم إلى كأس العالم 2026 للمرة الخامسة في تاريخ “محاربي الصحراء”، والأولى منذ عام 2014 عندما حققوا إنجازًا تاريخيًا بالعبور إلى الدور الثاني في نسخة البرازيل.

وبحسب موقع “وين وين” القطري، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم حدد مكافأة لاعبي منتخب الجزائر بعد التأهل إلى كأس العالم 2026، وأشار إلى أنها تقدر بـ100 ألف دولار ما يقارب الملياري سنيتم، وهي نفس المكافأة التي تحصل عليها نجوم الجزائر نظير التأهل إلى مونديالي 2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل.

ومن المعروف أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان قد أعد سلّم مكافآت متفق عليه مع اللاعبين منذ فترة طويلة، وهو يشبه ذلك الذي تم التعامل به في تجربتي كأس العالم في جنوب أفريقيا والبرازيل.

ويتحصل زملاء محمد الأمين عمورة على سبيل المثال، على مبلغ قدره 400 يورو عن كل يوم يشاركون فيه خلال التربصات التحضيرية للمباريات.