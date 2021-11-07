ممثلة جزائرية تشارك في أحدث أفلام هوليود

شاركت الفنانة الجزائرية، صوفيا بوتلة، في أحدث أفلام هوليود المتعلقة بالخيال العلمي، والذي يحمل عنوان “Rebel Moon”.

ونشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر تدوينة عبر حسابها على فيسبوك جاء فيها: “يسعد سفارة الولايات المتحدة أن تتلقى أخبار مشاركة الممثلة الجزائرية صوفيا بوتلة في الفيلم القادم “Rebel Moon”. سيقوم زاك سنايدر بإخراج مغامرة الخيال العلمي على Netflix ، سنايدر معروف بأفلام مثل “300” و “Man of Steel” و “Watchmen”..”.

وأضافت: ” حصلت بوتلة على أول دور رئيسي لها في فيلم The Kingsman ، ثم شاركت في بطولتها في فيلم The Mummy مع توم كروز و Atomic Blonde مع تشارليز ثيرون. تنحدر بوتلة من حي باب الواد بالجزائر العاصمة وهي ابنة مغني الجاز صافي بوتلة. تعتبر صوفيا مثال آخر على كيفية ازدهار الجالية الجزائرية في الولايات المتحدة في مجموعة واسعة من المجالات ، من ريادة الأعمال إلى الفنون إلى العلوم”.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الفيلم الجديد من إخراج زاك سنايدر، وهو محاكاة لفيلم Seven Samurai على طريقة نيتفلكس.

صوفيا بوتلة تأخذ دور البطولة في فيلم حول الخيال العلمي على المريخ

ووردت أنباء شهر أفريل، عن أخذ بوتلة دور البطولة في فيلم جديد حول الخيال العلمي على المريخ يحمل عنوان “المستوطنون”.

تدور أحداث الفيلم المثير حول عائلة من اللاجئين فروا من الأرض ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في أرض كوكب المريخ المهجورة.

الفيلم هو أول ظهور روائي طويل للكاتب والمخرج وايت روكفلر، حيث تلعب بوتلة دور “إلسا”، وهي أم تحاول حماية ابنتها “ريمي” البالغة من العمر 9 سنوات، عندما يتبعهم المستوطنون وهم يحاولون بناء حياة في التضاريس الغريبة القاسية.

تقول بوتلة في تصريحات صحفية إنها شعرت بالذهول حينما قرأت السيناريو لأول مرة، خاصة وأن به مشاهد مقلقة كالانهيار البيئي، لكنها وجدت به شيئا يذكرها بطفولتها كونها هاجرت مرتين.

وأضافت: “لقد لامس قلبي لكوني مهاجرة – بطريقة ما مرتين، من الجزائر إلى فرنسا وأعيش الآن في لوس أنجلوس”.

وأردفت: “غادرت الجزائر مع عائلتي عندما كنت في العاشرة من عمري بسبب حرب أهلية هناك، وأتذكر أنني لم أكن أعرف ما كان يحدث ولكني وجدت نفسي في بيئة ليست كالتي أتيت منها، ومع أطفال في نفس عمري لكن لم يعيشوا ما عشته”.

يذكر أن بوتلة شاركت النجم العالمي توم كروز بطولة فيلم المومياء، كما شاركت في العديد من الأعمال الفنية الهوليودية.