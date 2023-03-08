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ممثل الجزائر في جنيف “يجبر” مندوب المغرب على احترام مصطلحات الأمم المتحدة (فيديو)

الشروق أونلاين
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ممثل الجزائر في جنيف “يجبر” مندوب المغرب على احترام مصطلحات الأمم المتحدة (فيديو)
ح.م
ممثل الجزائر الدائم بجنيف لزهر سوالم

أجبر ممثل الجزائر الدائم في مجلس حقوق الإنسان بجنيف لزهر سوالم، مندوب المغرب، على احترام قواعد المنظمة الدولية بخصوص التسميات الرسمية للدول.

وقاطع السفير الممثل الدائم للجزائر في المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، كلمة ممثل المغرب. لعدم احترام هذا الأخير لمصطلحات الأمم المتحدة.

وقال ممثل الجزائر:”أذكر المتحدث بأننا في الأمم المتحدة. والاسم الكامل للبلد هو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وعليه (مندوب المغرب) أن يحترم قواعد المنظمة بشأن التسميات الرسمية للدول”.

وقد حظي اعتراض الدبلوماسي الجزائري بدعم ممثل فنزويلا، قبل أن يقرّه رئيس المجلس الأممي لحقوق الإنسان.

مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يشدّد على وضع حدّ للخروقات في الصحراء الغربية

من جهة أخرى، دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى “وضع حدّ للخروقات، واحترام الحريات في الصحراء الغربية”، مشدّدا على “ضرورة إعادة بعث آليات رصد الأوضاع الحقوقية في الإقليم”.

جاء ذلك في التقرير الدوري للمفوّض أمام الجلسة العلنية الـ52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حسب ما نقلته البعثة الجزائرية في جنيف.

ويضمّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 47 دولة، تتولى ملفات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

وانتخبت الجزائر لعضوية هذا المجلس في أكتوبر 2022، حيث تشغل أحد مقاعد القارة الإفريقية، لفترة تمتدّ إلى نهاية العام 2025.

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