ممثل الجزائر في جنيف “يجبر” مندوب المغرب على احترام مصطلحات الأمم المتحدة (فيديو)
أجبر ممثل الجزائر الدائم في مجلس حقوق الإنسان بجنيف لزهر سوالم، مندوب المغرب، على احترام قواعد المنظمة الدولية بخصوص التسميات الرسمية للدول.
وقاطع السفير الممثل الدائم للجزائر في المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، كلمة ممثل المغرب. لعدم احترام هذا الأخير لمصطلحات الأمم المتحدة.
وقال ممثل الجزائر:”أذكر المتحدث بأننا في الأمم المتحدة. والاسم الكامل للبلد هو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وعليه (مندوب المغرب) أن يحترم قواعد المنظمة بشأن التسميات الرسمية للدول”.
وقد حظي اعتراض الدبلوماسي الجزائري بدعم ممثل فنزويلا، قبل أن يقرّه رئيس المجلس الأممي لحقوق الإنسان.
السفير الممثل الدائم للجزائر يطلب نقطة نظام و يقطع كلمة ممثل المغرب بمجلس حقوق الانسان لعدم احترام هذا الأخير لمصطلحات الامم المتحدة. تم دعم هذا الاجراء من ممثل فنزويلا وأقره رئيس المجلس.@Algeria_MFA @APS_Algerie @AL24newschannel @El_Bilade @echoroukonline @ennaharonline pic.twitter.com/FweA3f0yh1
— Algeria Mission Geneva (@AlgeriaUNOG) March 8, 2023
مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يشدّد على وضع حدّ للخروقات في الصحراء الغربية
من جهة أخرى، دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى “وضع حدّ للخروقات، واحترام الحريات في الصحراء الغربية”، مشدّدا على “ضرورة إعادة بعث آليات رصد الأوضاع الحقوقية في الإقليم”.
جاء ذلك في التقرير الدوري للمفوّض أمام الجلسة العلنية الـ52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حسب ما نقلته البعثة الجزائرية في جنيف.
ويضمّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 47 دولة، تتولى ملفات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.
وانتخبت الجزائر لعضوية هذا المجلس في أكتوبر 2022، حيث تشغل أحد مقاعد القارة الإفريقية، لفترة تمتدّ إلى نهاية العام 2025.
في تقريره الدوري أمام الجلسة العلنية 52 لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع عبر العالم شدد السيد @volker_turk المفوض السامي للأمم المتحدة🇺🇳 على ضرورة وضع حدا للخروقات واحترام الحريات فى إقليم الصحراء الغربية و ضرورة اعادة بعث آليات المتابعة و رصد الأوضاع الحقوقية فى ذات الإقليم. pic.twitter.com/hJy2fUtb2x
— Algeria Mission Geneva (@AlgeriaUNOG) March 7, 2023