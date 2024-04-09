ممثل فلسطين لدى ‎الأمم المتحدة يشيد بمواقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية

أشاد الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بمواقف الجزائر وجهودها الدبلوماسية المدافعة عن القضية الفلسطينية.

أشاد الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بمواقف الجزائر وجهودها الدبلوماسية المدافعة عن القضية الفلسطينية، وهذا بعد إحالة مجلس الأمن لطلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية يوم أمس الثلاثاء 9 أفريل.

واستعرض رياض منصور مواقف الجزائر تجاه فلسطين. فذكر كيف أن الجزائر قادت في 1974، وفي أوج الحملات ضد منظمة التحرير الفلسطينية، جهودا دبلوماسية تم تتويجها بدعوة عبد العزيز بوتفليقة، وزير الخارجية ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حينها، للراحل ياسر عرفات لإلقاء خطابه التاريخي في الجمعية العامةللأمم المتحدة “لا تُسقطوا غصن الزيتون من يدي”.

كما تحدث رياض منصور عن استضافة الجزائر لوفود وقادة الفصائل الفلسطينية واحتضانها “إعلان الدولة الفلسطينية” في الجزائر عام 1988.

واليوم، تعود الجزائر، وتقود داخل ‎مجلس الأمن، بثبات معركة دبلوماسية لجعل هذه السنة هي سنة انضمام ‎فلسطين إلى ‎الأمم المتحدة كبلد مستقل وعضو كامل الحقوق.

وقد دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال كلمته في الجمعيةالعامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر الماضي، إلى عقد جمعية عامة استثنائية للأمم المتحدة، من أجل منح فلسطين عضوية كاملة في المنظمة.

فقال الرئيس تبون “أهيب بالمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والتاريخية. من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، واسترجاع حقوقه كاملة غير منقوصة” ليضيف “مع تجديد المطالبة، وألحّ على ذلك، بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.