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رياضة

منافس اتحاد العاصمة يقيل مدربه

عمر سلامي
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منافس اتحاد العاصمة يقيل مدربه
ح.م
سمير شمام

أعلن مجلس إدارة الأخضر الليبي، عن إقالة المدرب التونسي سمير شمام، بعد هزيمة الفريق أمام لوبوبو الكونغولي.

وقال النادي عبر حسابه على “فيس بوك”: “رئيس النادي إدريس بوقويطين يقيل المدرب سمير شمام، والطاقم الفني والإداري المصاحب له، وقبول استقالة مدير الكرة السيد حمدي الدعوب”.

وقرّر مجلس الإدارة إقالة شمام بعد خسارة الأخضر، أمام لوبوبو الكونغولي بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من دور مجموعات، كأس الكونفيدرالية.

ويحتل الأخضر الليبي المركز الأخير في المجموعة الأولى، بنقطة واحدة، في حين يتصدر إتحاد العاصمة جدول الترتيب بـ7 نقاط، متبوعا بالوصيف مارومو غالانتس بـ6 نقاط، فيما يحتل نادي لوبوبو الكونغولي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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