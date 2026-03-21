منافس “الخضر” في المونديال يواجه موريتانيا وديا

يخوض منتخب الأرجنتين مباراة ودية أمام موريتانيا، في العاصمة بوينوس أيرس في 27 مارس الجاري.

وكان من المفترض أن تقام في التاريخ المذكور مواجهة الـ”فيناليسيما” أمام إسبانيا قبل إلغائها بسبب الحرب على إيران.

وبرمج الاتحاد الأرجنتيني، مباراة ودية أخرى لرفقاء ميسي، أمام غواتيمالا في 31 مارس الجاري، في إطار التحضيرات لمونديال 2026.

وسينافس المنتخب الأرجنتيني بطل العالم، ضمن المجموعة العاشرة التي تضم أيضا الجزائر والنمسا والأردن.

ويستهل “الخضر” مشوارهم في المونديال بمواجهة الأرجنتين يوم 17 جوان المقبل، قبل مواجهة الأردن يوم 23 جوان، أما المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام النمسا، فستلعب يوم 28 جوان.