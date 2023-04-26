-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حالة الطقس: أجواء حارّة يوم الخميس في هذه الولايات
الجزائر

مناقشة 20 رسالة دكتوراه “إلكترونيا” بالجامعة الإسلامية في قسنطينة

الشروق أونلاين
  • 20
  • 0
مناقشة 20 رسالة دكتوراه “إلكترونيا” بالجامعة الإسلامية في قسنطينة
أرشيف
جامعة الأمير عبد القادر

كشفت المكلفة بالإعلام والاتصال بجامعة الأمير عبد القادر للعوم الإسلامية بقسنطينة، أسماء عليوش، عن برمجة 20 رسالة دكتوراه في مختلف التخصصات سيتم مناقشتها إلكترونيا خلال الموسم الجامعي الجاري.

وتعد هذه الخطوة سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى مؤسسات التعليم العالي بذات الولاية، حيث سيتم اعتمادها بالجامعة الإسلامية الموسم الجامعي المقبل، من خلال استعمال الطرق الالكترونية الحديثة عوض الطرق الأكاديمية القديمة، حسب ذات المسؤولة.

وأشارت أسماء عليوش أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى الانتقال من النظام الورقي القديم المتمثل في إجبارية تقديم نسخ مطبوعة للمذكرات والوثائق الإدارية للجنة العلمية، بغرض تقييم البحث العلمي إلى نظام التعامل بملفات الإعلام الآلي والبرامج الحديثة من أجل إجراء مناقشة إلكترونية دقيقة لرسائل التخرج.

وتتم عملية المناقشة الإلكترونية بإرسال باحث الدكتوراه للنسخة الرقمية لأطروحته، حيث يتم فحصها بتطبيقات إلكترونية حديثة للكشف عن عدم تجاوز نسبة الاقتباس المسموح بها أو السرقة العلمية.

كما يتم العمل حاليا من أجل تعميم هذه المبادرة على باقي أطوار التدرج الجامعي حتى يتسنى لطلبة الماستر و الليسانس الاستفادة من هذا الإجراء الإلكتروني الحديث، حسب ذات المتحدثة.

مقالات ذات صلة
.. جديد امتحاني “البكالوريا” و”البيام”

.. جديد امتحاني “البكالوريا” و”البيام”

إنزال للمغتربين لقضاء العيد في الجزائر

إنزال للمغتربين لقضاء العيد في الجزائر

هذه حصيلة نشاط الرقابة وقمع الغش والمضاربة خلال رمضان

هذه حصيلة نشاط الرقابة وقمع الغش والمضاربة خلال رمضان

العثور على ثعبانين في مناطق سكنية بقالمة وخنشلة (صور)

العثور على ثعبانين في مناطق سكنية بقالمة وخنشلة (صور)

عمرها جاوز القرن .. معمرة البويرة تعيش مع الأفاعي والجرذان

عمرها جاوز القرن .. معمرة البويرة تعيش مع الأفاعي والجرذان

بداري يدعو إلى فتح فروع للجامعات النرويجية بالجزائر

بداري يدعو إلى فتح فروع للجامعات النرويجية بالجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد