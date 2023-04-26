مناقشة 20 رسالة دكتوراه “إلكترونيا” بالجامعة الإسلامية في قسنطينة

كشفت المكلفة بالإعلام والاتصال بجامعة الأمير عبد القادر للعوم الإسلامية بقسنطينة، أسماء عليوش، عن برمجة 20 رسالة دكتوراه في مختلف التخصصات سيتم مناقشتها إلكترونيا خلال الموسم الجامعي الجاري.

وتعد هذه الخطوة سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى مؤسسات التعليم العالي بذات الولاية، حيث سيتم اعتمادها بالجامعة الإسلامية الموسم الجامعي المقبل، من خلال استعمال الطرق الالكترونية الحديثة عوض الطرق الأكاديمية القديمة، حسب ذات المسؤولة.

وأشارت أسماء عليوش أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى الانتقال من النظام الورقي القديم المتمثل في إجبارية تقديم نسخ مطبوعة للمذكرات والوثائق الإدارية للجنة العلمية، بغرض تقييم البحث العلمي إلى نظام التعامل بملفات الإعلام الآلي والبرامج الحديثة من أجل إجراء مناقشة إلكترونية دقيقة لرسائل التخرج.

وتتم عملية المناقشة الإلكترونية بإرسال باحث الدكتوراه للنسخة الرقمية لأطروحته، حيث يتم فحصها بتطبيقات إلكترونية حديثة للكشف عن عدم تجاوز نسبة الاقتباس المسموح بها أو السرقة العلمية.

كما يتم العمل حاليا من أجل تعميم هذه المبادرة على باقي أطوار التدرج الجامعي حتى يتسنى لطلبة الماستر و الليسانس الاستفادة من هذا الإجراء الإلكتروني الحديث، حسب ذات المتحدثة.