إدارة الموقع
رياضة

منتخب أقل من 17 سنة يختتم تحضيراته تحسبا لدورة “لوناف”

عمر سلامي
  • 68
  • 0
منتخب أقل من 17 سنة يختتم تحضيراته تحسبا لدورة “لوناف”

أنهى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أمسية الأربعاء، تحضيراته بالجزائر العاصمة تحسبا للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا “لوناف”.

واختُتم التربص الذي انطلق السبت الماضي، بمباراة تطبيقية أُجريت سهرة أمس أمام نادي أمل الأربعاء لفئة أقل من 20 سنة، بملعب الكاليتوس البلدي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسيدخل أشبال “الخضر” أجواء منافسة اتحاد شمال إفريقيا يوم 24 مارس الجاري، بمواجهة منتخب ليبيا منظم الدورة.

وتستضيف ليبيا دورة اتحاد شمال إفريقيا من 22 مارس إلى 5 أفريل 2026.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد