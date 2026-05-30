منتخب الأردن يواجه سويسرا وديا الأحد

في إطار التحضيرات للمشاركة في كأس العالم 2026

يلتقي المنتخب الأردني لكرة القدم، نظيره السويسري، اليوم الأحد، على “ستاد كيوبين بارك” في مدينة سانت جالن السويسرية، في لقاء ودي، وذلك في إطار تحضيرات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ويسعى المدير الفني لمنتخب “النشامى” جمال سلامي للاستفادة من المباراة، والوقوف على جاهزية اللاعبين، استعدادًا للمشاركة التاريخية في المونديال.

ويغادر المنتخب الوطني الأردني سويسرا الاثنين، متوجهًا إلى أميركا لمواجهة منتخب كولومبيا مساء الأحد 7 جوان المقبل، في مدينة سان دييجو، في لقاء ودي أخير قبل المشاركة الرسمية في المونديال، على أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.

ويضم وفد المنتخب 28 لاعبًا وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور بني عطية، عبد الله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان.

ويستعد منتخب “النشامى” للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.