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رياضة

منتخب البرتغال يحقق أكبر انتصار في تاريخه

عمر سلامي
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منتخب البرتغال يحقق أكبر انتصار في تاريخه
ح.م
لاعبو منتخب البرتغال

حقق منتخب البرتغال أكبر انتصار في تاريخه، عندما ألحق هزيمة ساحقة بضيفه لوكسمبورغ، بنتيجة تسعة أهداف لصفر، ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وشهدت المباراة تسجيل ثلاث ثنائيات وقع عليها كل من المدافع جونكالو إيناسيو، والمهاجم غونزالو راموس ، و ديوغو جوتا، في حين سجل الأهداف الثلاثة المتبقية كل من ريكاردو هورتا، وبرونو فيرنانديز، والمهاجم جواو فيليكس.

وحقق منتخب البرتغال أكبر انتصار في تاريخه، وفقا لموقع “Squawka” المتخصص في الإحصائيات، وجاء ذلك في غياب قائده وهدافه التاريخي النجم كريستيانو رونالدو عن هذه المواجهة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وواصل المنتخب البرتغالي بذلك سلسلة انتصاراته بفوزه السادس على التوالي، ليتربع على عرش صدارة المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة.

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