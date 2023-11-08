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رياضة
وزير الرياضة الصومالي يعد اللاعبين بمنحة مغرية في حال الإطاحة بـ "الخضر"

منتخب الصومال يحلّ بالجزائر الإثنين قادما من تونس

سليم دريس
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منتخب الصومال يحلّ بالجزائر الإثنين قادما من تونس

دعا وزير الشباب والرياضة الصومالي، محمد بري محمود، لاعبي منتخب بلاده إلى ضرورة تدشين تصفيات كأس العالم 2026، أمام المنتخب الجزائري، الأسبوع القادم، بتحقيق نتيجة إيجابية، ومن ثم حصد النقاط الثلاث، التي تمكنهم من الذهاب بعيدا، ومن ثم التنافس على تأشيرة المونديال القادم، الذي ستحتضنه المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ومعلوم، أنّ المنتخب الجزائري سيستقبل نظيره الصومالي في افتتاح تصفيات كأس العالم 2026 يوم 16 نوفمبر على ملعب “نيلسون مانديلا” في براقي، لحساب المجموعة السابعة، التي تضم أيضا منتخبات بوتسوانا وغينيا وأوغندا، علما أن منافس المنتخب الوطني يواصل تحضيراته في تونس، تحسبا للموعد الرسمي المقبل، تحت إشراف المغربي رشيد لوستيك.

ويحرص المسؤول الأول عن الرياضة في الصومال، رفقة رئيس علاقات كرة القدم في البلاد، علي شين، على وضع المنتخب الصومالي في أفضل الظروف، قبيل خوض تصفيات كأس العالم، من خلال توفير كل الإمكانيات لذلك، حيث تجلّى ذلك من خلال منح التقني المغربي لوستيك البطاقة البيضاء، منذ توليه زمام العارضة الفنية لتشكيلة “نجوم المحيط”، نهاية شهر أوت الفارط، علما أن الأخير كان قد نقل تحضيرات منافس “الخضر” إلى المغرب ثم إلى تونس في الوقت الحالي، حيث يتربص قبل شد الرّحال صوب العاصمة الجزائرية، بحر الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر، أن يحلّ المنتخب الصومالي بالجزائر، الإثنين القادم، عبر رحلة مباشرة من تونس، على أن يقيم في أحد الفنادق القريبة من ملعب “نيلسون مانديلا”، كما سيجري أشبال لوستيك حصة تدريبية على الملعب الرئيسي الذي سيحتضن المباراة الأربعاء المقبل.

جدير بالذكر، أن المنتخب الصومالي، الذي شرع في التحضير لمواجهة “الخضر” منذ قرابة شهر ونصف من خلال ضبط القائمة المعنية بالموعد القادم، كان قد خاض ثلاث مباريات ودية في التربص الأول في المغرب، خسر أمام النيجر بثلاثية نظيفة، قبل أن يسقط مرة أخرى ضدّ سيراليون بثنائية دون رد، ليختتم أشبال لوستيك التربص بهزيمة مذلّة أمام نادي الفتح الرباطي المغربي بسداسية، كما تعادل أمام منتخب ليبيا سلبيا في أول مباراة تحضيرية له في المغرب.

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