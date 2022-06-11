منتخب فلسطين يتألق في تصفيات كأس أمم آسيا 2023

انفرد منتخب فلسطين لكرة القدم بصدارة مجموعته، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2023 في الصين. بعد فوز عريض على اليمن بخماسية نظيفة.

وتفوّق الفدائيون في مقابلتهم الأولى من التصفيات على مونغوليا بهدف لصفر. قبل أن يطيحوا باليمن مساء السبت بخمسة أهداف مقابل لا شيئ.

ورفع الفلسطينيون رصيدهم إلى 6 نقاط، منتزعين بذلك صدارة المجموعة الثانية، التي تضمّ أيضا الفلبين.

ويشارك في تصفيات كأس أمم آسيا 24 منتخباً، موزّعين على 6 مجموعات. تضمّ كلّ مجموعة 4 منتخبات، يتأهل منها صاحب المركز الأول في كلّ مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 5 منتخبات في المركز الثاني.

وبذلك، سيتأهل من دور المجموعات 11 منتخبا، ليلتحقوا بـ 13 منتخباً تأهلوا إلى المنافسة في وقت سابق وهي منتخبات: أستراليا، عُمان، إيران، العراق، فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات، لبنان، والصين.