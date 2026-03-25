منجم بجاية سيضع الجزائر على خريطة كبار منتجي الزنك عالميًا

موقع متخصص يصنفها لاعبا أساسيا في سوق المعادن

أفاد موقع “Business Insider Africa” أن مشروع منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة وأميزور ببجاية، قد يصبح واحدًا من أكبر مناجم الزنك في العالم، ما يعزز موقع الجزائر كلاعب رئيسي في سوق المعادن الأساسية عالميًا في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالبنية التحتية وتحولات الطاقة.

وبحسب الموقع نفسه، بدأت شركة التعدين الأسترالية “تيرامين” أعمال تهيئة موقع المشروع في تالة حمزة بالجزائر، بعد أن نجحت السلطات الجزائرية في إزالة قيود الوصول إلى الأراضي التي كانت تعرقل تقدم المشروع لعدة أشهر، ما أتاح الانتقال إلى مرحلة التطوير المبكر لمشروع تُقدَّر قيمته الإجمالية بنحو 471 مليون دولار.

وجاء حل هذه الإشكالية عقب عملية حكومية بلغت تكلفتها حوالي 30 مليون دولار، خُصصت للاستحواذ على الأراضي وإعادة توطين المجتمعات المحلية المتأثرة، وهو ما أنهى عقبة رئيسية كانت قد عطلت أعمالًا أولية شملت دراسات جيوتقنية وأنشطة تحضيرية.

وأشار “Business Insider Africa” إلى أن الشركة شرعت بالفعل في تنفيذ أنشطة ميدانية داخل الموقع، تشمل إزالة العوائق، وتطوير مسارات الوصول، وإنشاء مناطق التشغيل، وذلك بعد تأمين الوصول غير المقيد إلى الأرض.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “تيرامين”، بروس شينغ، بحسب ما نقله الموقع، إن بدء تهيئة الموقع في تالة حمزة يمثل محطة مهمة، مضيفًا أن حل قيود الوصول إلى الأراضي يتيح المضي قدمًا في الأنشطة الميدانية.

ويُعد مشروع تالة حمزة من بين أكبر رواسب الزنك والرصاص غير المستغلة في العالم، باحتياطات تُقدّر بنحو 53 مليون طن، وبنسبة تركيز تبلغ 5.3% من الزنك و1.3% من الرصاص، مع توقعات بأن يمتد عمره التشغيلي إلى نحو 20 عامًا.

وبحسب دراسة جدوى أُجريت عام 2018، من المتوقع أن ينتج المشروع حوالي 170 ألف طن من الزنك و30 ألف طن من الرصاص سنويًا.

وأشار الموقع إلى أن هيكل ملكية المشروع يتوزع بين ملكية جزائرية حصتها 51%، مقابل 49% لشركة “تيرامين” التي تحتفظ أيضًا بالتحكم الإداري في المشروع.

وأضاف الموقع أن زيارة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بينهم الوزير الأول سيفي غريب لمراسم إطلاق أشغال المشروع، تعكس أهميته الاستراتيجية ضمن خطط الدولة.

ويأتي المشروع في إطار جهود الجزائر لتوسيع قطاع التعدين ضمن مساعي تقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز، حيث كثفت السلطات خلال الفترة الأخيرة جهود تطوير القطاع مع بدء الإنتاج في منجم غارا جبيلات للحديد وتقدم مشروع الفوسفات في بلاد الحدبة.