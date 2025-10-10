منجم غارا جبيلات: هذا هو تاريخ دخول أول وحدة للمعالجة الأولية حيز النشاط

واحد من أكبر مناجم الحديد في العالم:

كشف الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي المنجمي “سونارم” بلقاسم سلطاني أنه من المرتقب أن تدخل أول وحدة للمعالجة الأولية لخام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات بتندوف، حيز النشاط نهاية أفريل 2026.

وتقدر الطاقة الإنتاجية للوحدة بـ 4 ملايين طن سنويا. ووفقا لما أفاد به سلطاني في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية، سيقوم المصنع الجديد بعمليات تفتيت وسحق وغربلة وفصل جاف للمادة الأولية قبل تخزينها ونقلها، وستضمن التقنيات المعتمدة نسبة استرجاع تفوق 85 بالمائة.

سلطاني أشار إلى أن المشروع، الذي وضع حجر أساسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نهاية سنة 2023، يندرج في إطار تثمين الموارد المنجمية الوطنية واستغلال واحد من أكبر مناجم الحديد في العالم باحتياطات تقدر بـ 3.5 مليار طن.

وأفاد كذلك ان العمل يجري بوتيرة “متسارعة” لإنجاز أول وحدة لإنتاج مركز الحديد بطاقة 4 ملايين طن سنوياً، في إطار شراكة بين شركتي “فيرال” و”توسيالي”، على أن تتوسع لاحقاً لإنتاج 10 ملايين طن سنوياً من مركز وكريات الحديد في آفاق 2032.

كما أضاف المسؤول أن شركات من الولايات المتحدة، الهند، والصين أبدت اهتماماً كبيراً بالتعاون في مجال المناجم، خصوصاً بمشروع غارا جبيلات، حيث تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتطوير تقنيات تقليل الفوسفور وتسريع التجارب التقنية محلياً.