منجم وادي أميزور مشروع استراتيجي للجزائر.. خبير يشرح مراحل الاستغلال والتحديات

أكد مصطفى مكيدش، الخبير الاقتصادي والمختص في مجال المحروقات، أن منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور في ولاية بجاية والذي دخل حيز الاستغلال اليوم الثلاثاء يحتوي على 34 مليون طن من احتياطيات الزنك والرصاص، ما يجعله مشروعاً استراتيجياً للجزائر ويمتد استغلاله على مدى عشرين عاماً موزعة على ثلاث مراحل تتمثل في الإنجاز، الاستغلال، وإعادة التأهيل.

وأوضح مكيدش في برنامج “ضيف اليوم” على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أن العقود وُقعت في مارس 2024 مع شركاء أستراليين للاستغلال وصينيين لإنجاز البنى التحتية، بعد عامين من التحضير للمشروع.

وأشار إلى أن إعادة التأهيل ستستغرق عدة سنوات وتركز على الحد من الآثار البيئية، بما في ذلك معالجة النفايات المعدنية ومنع التلوث، ضمن خطة تهدف لضمان الاستدامة البيئية للمشروع.

ومن الناحية الاقتصادية، أكد مكيدش أن المشروع سيعزز مكانة الجزائر في السوق الدولية ويجذب الاستثمارات، كما سيساهم في خلق نظام اقتصادي متكامل على المستوى المحلي، بما في ذلك تطوير البنى التحتية للطرق والسكك الحديدية والموانئ، وفتح فرص عمل وتدريب أفواج من الشباب الجزائري على مهن التعدين واكتساب التكنولوجيا الحديثة.

كما أدرج المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على المحروقات، مؤكداً أن التنويع يشمل المراحل الأولية للتنمية التعدينية والمراحل النهائية للصناعات المرتبطة بها.

وأشاد بالإصلاحات التي تسهّل الاستثمار، مثل النافذة الواحدة، مشيراً إلى أن سونارام يمكن أن تلعب دوراً مماثلاً لدور سوناطراك على الصعيد الدولي.

للإشارة، النافذة الواحدة (One-Stop Shop) هي آلية مركزية تهدف إلى تجميع جميع الإجراءات والخدمات الإدارية التي يحتاجها المستثمر في مكان واحد أو من خلال جهة واحدة، بهدف تبسيط عملية الاستثمار وتقليل البيروقراطية.

ومن خلال هذا النظام، يمكن للمستثمر إنجاز جميع التراخيص والموافقات المطلوبة دون الحاجة للتعامل مع عدة إدارات وهيئات حكومية مختلفة، ما يوفر الوقت والجهد ويُسرّع بدء المشاريع.

وبهذا المشروع، تبدأ الجزائر مرحلة جديدة في تثمين مواردها المعدنية، تجمع بين الاستغلال الاقتصادي والتنمية الإقليمية والالتزام بالمعايير البيئية.