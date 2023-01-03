منحة رمضان.. وزارة الداخلية تنشر إعلانا جديدا

لا تزال فترة التسجيلات مفتوحة للاستفادة من المنحة التضامنية لشهر رمضان وذلك إلى غاية 05 جانفي 2023، حسب ما أوضحته وزارة الداخلية.

وفي بيان لها ذَكرت الوزارة بأن فترة التسجيلات للاستفادة من المنحة التضامنية مفتوحة إلى غاية 05 جانفي 2023 وذلك طبقا للتعليمة الوزارية رقم 1057 المؤرخة في 11 ديسمبر 2022.

ودعت الوزارة أرباب العائلات دون دخل والفئات الهشمة غير المسجلين في قوائم الاستفادة، والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص إلى التقدم لمصلحة الشؤون الاجتماعية على مستوى بلدية مقر إقامتهم من أجل التسجيل في العملية.

وأوضح المصدر ذاته أن التسجيل يكون عن طريق إبداع استمارة طلب الاستفادة من المنحة والتي يمكن تحميلها مباشرة من الرابط: https://www.interieur.gov.dz/images/pdf/ramadhan/Demande-allocation-solidarite-Ramadhan_ar.pdf

أما بالنسبة للمستفيدين الذين غيروا مقر إقامتهم، فعليهم التقرب من بلدية مقر إقامتهم الجديدة لاستكمال إجراءات الشطب والتسجيل من جديد مرفقين باستمارة طلب التسجيل.

وأشارت الوزارة إلى أن المستفيدين من هذه المنحة خلال السنة الفارطة غير معنيين بتجديد طلب الاستفادة، إلا إذا تغيّرت وضعيتهم الاجتماعية وأصبحوا لا يستوفون شروط الاستفادة.

وفي شهر نوفمبر 2022، أعلنت مختلف البلديات انطلاق التسجيلات الخاصة بالاستفادة من منحة التضامن لشهر رمضان 2023.

ونشرت العديد من البلديات عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك اعلانا بخصوص انطلاق عملية سحب استمارة طلب الاستفادة من منحة التضامن لشهر رمضان الكريم.

كما حددت الجهات المعنية الوثائق التي يجب أن ترفق بالملفات المودعة على مستوى البلديات وهي كالتالي:

1– إستمارة طلب منحة رمضان مصادق عليها من طرف المعني

2- شهادة ميلاد المعني في حال عدم وجود بطاقة تعريف بيومترية.

3- صورة شمسية حديثة.

4- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

5- في حالة الإيواء يجب إيداع بطاقة الناخب.

6- صك بريدي مشطوب للمعني.

7- بطاقة عائلية تحتوي على الهوامش بالنسبة للنساء المطلقات أو الأرامل.

8- إثبات الدخل