نحو توزيع منحة رمضان والشروع في عمليات تنظيف بالعاصمة

معبد يشدد على مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربين

تستعد بلديات العاصمة لاستقبال شهر رمضان، من حيث تسليم منحة رمضان للمحتاجين وإطلاق حملة تنظيف على مستوى الأسواق الجوارية مع الرقابة المستمرة لمدى احترام التدابير الوقائية لتفادي انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى ضمان تزود الساكنة عبر جميع المقاطعات الإدارية بالماء والكهرباء.

يأمل سكان العاصمة أن يقومون بعبادة الصوم هذه السنة بدون خوف من الإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى أداء صلاة التراويح دون ضوابط وزيارة الأقارب في السهرات الرمضانية.

وعلى هذا الأساس، ولتحقيق ذلك، أسدى والي ولاية الجزائر، أحمد معبد، تعليمات وتوجيهات خلال اجتماع عقده أول أمس، خصص لمناقشة الاستعدادات الأخيرة تحسبا لحلول شهر رمضان المبارك، تمثلت في ضرورة تكثيف الجهود بين الولاة المنتدبين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمؤسسات العمومية الولائية لمواصلة العمل على نظافة المحيط والاهتمام بالوضعية البيئية والنظافة العمومية بالعاصمة، والاستمرار في العمليات الاستدراكية الكبرى، والسهر على التهيئة النهائية للفضـاءات التي ستحتضن الأسواق الجوارية خلال شهر رمضان، عبر كل المقاطعات الإدارية، بتوفير ظروف الأمن والنظافة وشروط الصحة، وضمان تزويدها بالماء والكهرباء وتوفير والإنارة، ومرافقتها طيلة الشهر الفضيل من حيث النظافة، الكنس والغسل الليلي اليومي وتوفير حاويات النفايات الكافية، والتهيئة المستمرة لها لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف، وذلك بإشراك المنتخبين المحليين في العملية.

صرف منحة رمضان خلال اليومين القادمين

كما شدد والي العاصمة على ضرورة إتمام صرف منحة شهر رمضان المقدرة بمليون سنتيم لفائدة العائلات المعوزة في بعض البلديات، خلال اليومين القادمين كأقصى تقدير وضرورة إعلام المستفيدين بصرف المنحة بكل وسائل الاتصال المتاحة.

إلى جانب ذلك، أمر الوالي معبد التعجيل في صب أجور كل العمال والموظفين في المؤسسات العمومية والخاصة في كل القطاعات عبر كل البلديات قبل حلول شهر رمضان. مع سهر مسؤولي مؤسسة بريد الجزائر على ضمان توفر السيولة المالية والسير الحسن لعملية سحب المواطنين لأموالهم، وفي سياق متصل، تم تنفيذ تعليمة الوالي من طرف السلطات المحلية بحسين داي، حيث تم فتح مكتب بريد مؤقت بدار الشباب بحسين داي لتمكين المواطنين من سحب أموالهم بعد غلق مكتب البريد بسبب الأشغال.

وأكد على ضرورة الوقوف على الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بمكاتب البريد، مع إيلاء عناية خاصة لكبار السن وتوفير التسهيلات لهم (ملء الصكوك البريدية، أولوية القيام بعمليات الصرف…)، وذلك من خلال إشراك مختلف الأعوان العموميين وفعاليات المجتمع المدني.

تهيئة مطاعم عابري السبيل والسهر على نظافتها

ودعا والي العاصمة مواصلة السهر على التهيئة النهائية لمطاعم عابري السبيل ومراقبة إجراءات النظافة، الصحة وشروط التخزين وأجهزة الحفظ والتبريد، ومدى احترامها للشروط الأمنية، مع الحرص على توفير شبكات الربط بالماء، الكهرباء والتطهير، ومرافقتها طيلة الشهر الفضيل من حيث المراقبة اليومية لجودة الوجبات المقدمة واحترامها لشروط الصحة والنظافة مع الحرص على تكليف أعوان النظافة، بالكنس والغسل الليلي اليومي للمطاعم وتعقيمها وتوفير حاويات النفايات الكافية، والتهيئة المستمرة لها لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف.

وطلب الوالي من رؤساء المجالس الشعبية البلدية ضرورة انخراطهم مع مديرية التجارة ومصالح الأمن من أجل المساهمة في فرض الرقابة والوقوف على وفرة كل المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، مراقبة الأسعار ومحاربة الغش والمضاربين من خلال الرفع من وتيرة خرجات المراقبة والتفتيش الميدانية والفجائية حماية لصحة المستهلك وقدرته الشرائية.

الحرص على تهيئة وتحضير المساجد والمدارس القرآنية

ووجه الوالي تعليمات إلى رؤساء البلديات للحرص على تهيئة وتحضير مساجد العاصمة والمدارس القرآنية وفضاءات الصلاة المخصصة للنساء لاستقبال روادها في أحسن الظروف خاصة في صلاة التراويح، لاسيما احترام شروط النظافة والتعقيم واحترام البروتوكول الصحي والسهر على نظافة قاعات الوضوء، تهوية قاعات الصلاة وتهيئة الفضاءات الخارجية للمساجد وإنارتها، وتنظيم أنشطة ومحاضرات دينية وفكرية والمساهمة في تحسيس المصلين بمعاني التكافل والتضامن والابتعاد عن كل مظاهر الإسراف والتبذير، إضافة إلى تكليف مدراء الثقافة، الشباب والرياضة والترفيه ومؤسسة فنون وثقافة بضبط البرنامج الثقافي، الفني والترفيهي النهائي خلال شهر رمضان، خاصة في الفترات الليلية يمس كل المقاطعات الإدارية ببلدياتها والفضاءات الثقافية والترفيهية بالتنسيق مع كل المجالس الشعبية البلدية.