منصة “أضاحي”.. هل قدمت تجربة رقمية ناجحة؟

حظيت المنصة الرقمية “adhahi.dz“ الخاصة بحجز وبيع كباش عيد الأضحى 2026 بإشادة واسعة من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا التجربة بالمنظمة والسلسة، معتبرين أنها تمثل نقلة نوعية في الخدمات الرقمية العمومية من حيث السرعة والبساطة وتقليل الإجراءات المعقدة.

وأعرب مستخدمون عن ارتياحهم الكبير لجودة الأداء التقني للمنصة، مؤكدين أن عملية الحجز تتم في وقت وجيز قد لا يتجاوز دقيقة واحدة، مع استجابة سريعة للنظام ووضوح في الخطوات، وهو ما اعتبروه تجربة غير مسبوقة مقارنة بالمنصات السابقة.

كما نوه المواطنون بسهولة الاستخدام، خاصة اعتماد المنصة على الربط المباشر مع قاعدة البيانات الوطنية، ما يسمح باسترجاع الاسم واللقب تلقائيا بمجرد إدخال الرقم الوطني، إضافة إلى توفير شروحات مبسطة لبطاقة التعريف الوطنية، الأمر الذي ساهم في تسهيل عملية التسجيل بشكل كبير.

وحظي خيار الدفع الإلكتروني أيضا بإشادة لافتة، في ظل اعتماد سياسة تسعير تحفيزية، حيث حدد السعر بـ50.000 دينار للدفع النقدي، و49.000 دينار عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، بينما ينخفض إلى 48.000 دينار عند الدفع عبر الإنترنت، وهو الخيار الذي اعتبره كثيرون الأكثر مرونة وأقل تكلفة.

وربط عدد من المتفاعلين هذا التحسن في جودة الخدمات الرقمية بتوجه نحو اعتماد كفاءات شابة ومواكبة التحول التكنولوجي، معتبرين أن المنصة تعكس مستوى جديدا من العصرنة في تسيير الخدمات العمومية.

ويأتي إطلاق منصة “أضاحي” في إطار رقمنة عملية بيع المواشي المستوردة لعيد الأضحى، ضمن مسعى رسمي لتنظيم العملية وتوفير تجربة رقمية أكثر شفافية وسلاسة للمواطنين.