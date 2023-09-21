منصة إلكترونية جديدة لحجوزات تذاكر السفر للنقل البحري للمسافرين

ستدخل حيز الخدمة قريبا..

كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عبد الحكيم بوزاهر، الخميس، عن دخول منصة إلكترونية جديدة لحجوزات تذاكر السفر على مستوى المؤسسة حيز الخدمة قريبا.

وقال بوزاهر في ندوة صحفية بمقر المؤسسة “نحن على وشك استلام منصة رقمية جديدة تسمح للمواطنين باستعمال بطاقاتهم البنكية المشتركة لاقتناء تذاكر السفر عن طريق الأنترنيت”.

وأكد المسؤول نفسه أن فتح عمليات الحجوزات الخاصة بشهر أكتوبر سيكون تدريجيا خلال الأيام القادمة بمجرد تطبيق المنصة الجديدة.

وأشار المدير العام لمؤسسة النقل البحري للمسافرين أن المنصة الإلكترونية الجديدة “صممت بكفاءات جزائرية مئة بالمئة”.

وقامت المؤسسة خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أوت من السنة الجارية “بنقل قرابة 383 ألف مسافر وأكثر من 100 ألف مركبة عبر 359 رحلة بين الموانئ الوطنية والوجهات الأوروبية”، يضيف ذات المتحدث.