منصة رقمية لمتابعة الملف الطبي الرقمي للمرضى”عن بعد”

تم الانتهاء من إعداد منصة رقمية لمتابعة الملف الطبي الرقمي للمرضى”عن بعد” وتحسين جودة التكفل بهم وضمان سرعة تبادل المعلومات بين مختلف الهياكل الصحية عبر الوطن.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية اليوم السبت، 11 أفريل، أبرز وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، بقالمة، خلال زيارة عمل وتفقد للولاية، بأن “طاقما من المختصين في مجال الإعلام الآلي أنهوا مؤخرا عملية إعداد هذه المنصة الرقمية متعددة الاستخدامات بما يجعلها جاهزة للاستخدام”.

وأفاد بأن هذه المنصة الرقمية ستوفر للأطقم الطبية عدة خدمات منها “الطب عن بعد ” و” التصوير الشعاعي عن بعد”، بما يمكنهم من متابعة الملف الطبي والكشوفات ومختلف التشخيصات السابقة للمرضى “عن بعد” و ضمان سرعة تبادل المعلومات بين مختلف الهياكل الصحية عبر الوطن بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة التكفل بالمواطنين وإعفائهم من التنقل إلى مختلف المؤسسات الصحية.

وزير الصحة: الملف الإلكتروني للمريض محور أساسي في التحوّل الرقمي للقطاع

وجدد الوزير التأكيد على أن “الرقمنة وتعميم استخدام الأنظمة الرقمية في تسيير المؤسسات الطبية يمثلان الركيزة الأساسية لعصرنة الخدمات الصحية وتحسين نوعيتها وتسهيل متابعة المرضى”.

