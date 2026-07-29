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رياضة
بعد سعيود وقندوسي

منصف بقرار ثالث المحترفين الجزائريين بالقميص الأحمر

ع.ع
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منصف بقرار ثالث المحترفين الجزائريين بالقميص الأحمر

يفتح انضمام المهاجم الجزائري منصف بقرار إلى صفوف النادي الأهلي صفحة جديدة في سجل المحترفين الجزائريين الذين ارتدوا القميص الأحمر. فقد أنهت إدارة “بطل أفريقيا” كافة إجراءات التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ليصبح بذلك ثالث لاعب من الجزائر يمثل الفريق الأول، وسط تطلعات كبيرة بأن يترك بصمة استثنائية في مسيرته الجديدة.

وجاء هذا التعاقد ليلبي الرؤية الفنية للمدرب الحسين عموتة، الذي سعى حثيثاً لتدعيم الخط الأمامي للفريق بعناصر هجومية تمتلك الخبرة والقدرة على صنع الفارق، وذلك استعداداً للتحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق على الصعيدين المحلي والقاري في الموسم الكروي الجديد.

ويحمل بقرار في جعبته مسيرة احترافية ثرية خارج الملاعب الجزائرية صقلت موهبته التهديفية؛ إذ انطلقت رحلته من بوابة نادي إسترا 1961 الكرواتي، قبل أن يخوض تجربة لافتة في الدوري الأمريكي مع نيويورك سيتي. بعدها، سجل عودة قوية إلى أوروبا عبر بوابة العملاق الكرواتي دينامو زغرب، حيث قدم مستويات باهرة وأرقاماً مميزة. هذا الاحتكاك المستمر بمدارس كروية متنوعة منحه نضجاً تكتيكياً يعزز من فرص نجاحه وتألقه.

تاريخياً، يُعد بقرار ثالث جزائري يحمل ألوان الأهلي؛ حيث سبقه صانع الألعاب أمير سعيود (بين عامي 2009 و2011)، ثم لاعب الوسط أحمد قندوسي القادم من وفاق سطيف والذي خرج لاحقاً بنظام الإعارة.وتعول الجماهير الأهلاوية والجهاز الفني كثيراً على إمكانيات بقرار، آملين أن تكون تجربته هي الأنجح للجزائريين في النادي، وأن يشكل بتحركاته داخل الصندوق وحسه التهديفي قوة ضاربة تزيد من الفاعلية الهجومية للفريق في قادم المواعيد.

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