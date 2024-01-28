منظمة “أوابك”: الجزائر تصعد إلى صدارة مصدّري الغاز المسال في إفريقيا

أصبحت الجزائر أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في إفريقيا عام 2023، حسب ما رصده تقرير حديث لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوابك OAPEC”.

وجاء في التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني أن “صادرات الجزائر من الغاز المسال سجلت أداء متميزا خلال السنة الماضية. بسبب النمو الواضح مقارنة بمعدلات 2022”.

“كما نجحت البلاد في تسويق إنتاجها، في وقت تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر إمداداتها”، يشير التقرير.

وبلغ إجمالي صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2023، قرابة 13 مليون طن. وهو أعلى معدل لهذه الصادرات منذ عام 2010.

بالمقابل، كانت الصادرات الجزائرية تتراوح في حدود 10.2 مليون طن خلال سنة 2022. ما يعني أن الغاز الجزائري حقّق صادرات أعلى بنسبة 21.6 بالمئة.

“وهي نسبة النمو الأعلى والوحيدة على مستوى جميع الدول العربية خلال عام 2023″، يضيف المصدر ذاته.

“وبذلك، تصدرت الجزائر بلدان القارة الإفريقية، كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال لأول مرة منذ 2010. متخطية نيجيريا التي ظلت تحتلّ هذه المكانة لأكثر من عقد كامل”.

هؤلاء هم أكبر مستوردي الغاز المسال من الجزائر

وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال من الجزائر. حيث استوردت في 2023، ما يزيد عن 4.3 مليون طن، في حين أن الالتزامات التعاقدية بين الجانبين تبلغ 3.2 مليون طن في السنة.

وفي المركز الثاني تحلّ فرنسا، بإجمالي 3.2 مليون طن، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ 1.8 مليون طن، وإسبانيا رابعة بـ 1.4 مليون طن، والصين خامسة بـ 0.4 مليون طن.

“وتتمتع الجزائر بعلاقات استراتيجية وموثوقية عالية مع عملائها الأوروبيين. بفضل ما تملكه من بنية تحتية للتصدير، من محطات الإسالة في سكيكدة وأرزيو بوهران، أو خطوط الأنابيب”، يضيف التقرير.