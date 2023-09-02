-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه من المستوى الثاني: أمطار غزيرة ورعود عبر 10 ولايات   
منوعات

منظمة الصحة العالمية: ارتفاع في حالات الإصابة بكورونا شهر أوت الماضي

الشروق أونلاين
  • 43
  • 0
منظمة الصحة العالمية: ارتفاع في حالات الإصابة بكورونا شهر أوت الماضي
أرشيف
منظمة الصحة العالمية

 أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 38 بالمئة في أوت الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وجاء في دراسة وبائية نشرتها المنظمة يوم الجمعة، أن الفترة ما بين 31 جويلية و27 أوت، عرفت تسجيل أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا، بينها ما يزيد عن 1800 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وبالمقارنة مع الشهر الماضي، فقد ارتفعت حالات الإصابة بنسبة 38 بالمائة، فيما تراجع معدل الوفيات بنسبة 50 بالمئة، وفق تقرير الدراسة.

وأصيب أكثر من 770 مليون شخصا بفيروس بكورونا، منذ بداية تفشّي الوباء في ديسمبر 2019، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

مقالات ذات صلة
الشيخ فرحات..” عودة الأمطار بداية من يوم السبت المقبل”

الشيخ فرحات..” عودة الأمطار بداية من يوم السبت المقبل”

تقرير: عينٌ على الأقصى.. المشاريع التهويديّة في المسجد الأقصى ومحيطه (2)

تقرير: عينٌ على الأقصى.. المشاريع التهويديّة في المسجد الأقصى ومحيطه (2)

بعد 28 عاما.. مايكروسوفت تتوقف عن إصدار “ووردباد”

بعد 28 عاما.. مايكروسوفت تتوقف عن إصدار “ووردباد”

تقرير: عينٌ على الأقصى.. ردود الفعل على التطورات في المسجد الأقصى (4)

تقرير: عينٌ على الأقصى.. ردود الفعل على التطورات في المسجد الأقصى (4)

تعرف على العادات التي تجعلك ثريا في عمر الثلاثينات

تعرف على العادات التي تجعلك ثريا في عمر الثلاثينات

تقرير: عينٌ على الأقصى.. تطوّر فكرة الوجود اليهودي في المسجد الأقصى (1)

تقرير: عينٌ على الأقصى.. تطوّر فكرة الوجود اليهودي في المسجد الأقصى (1)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد