منظمة الصحة العالمية: ارتفاع في حالات الإصابة بكورونا شهر أوت الماضي

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 38 بالمئة في أوت الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وجاء في دراسة وبائية نشرتها المنظمة يوم الجمعة، أن الفترة ما بين 31 جويلية و27 أوت، عرفت تسجيل أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا، بينها ما يزيد عن 1800 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وبالمقارنة مع الشهر الماضي، فقد ارتفعت حالات الإصابة بنسبة 38 بالمائة، فيما تراجع معدل الوفيات بنسبة 50 بالمئة، وفق تقرير الدراسة.

وأصيب أكثر من 770 مليون شخصا بفيروس بكورونا، منذ بداية تفشّي الوباء في ديسمبر 2019، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.