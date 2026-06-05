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العالم

منع المؤرخ والأكاديمي المعطي منجب من السفر مجددا

الشروق أونلاين
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منع المؤرخ والأكاديمي المعطي منجب من السفر مجددا
(شبكات)
وقفة تضامنية مع المعطي منجب أمام مطار الرباط، 4 جوان 2026.

أعلن المؤرخ والأكاديمي المغربي-الفرنسي المعطي منجب اليوم الجمعة، 5 جوان، أنه منع من السفر إلى الخارج مجددا.

وكتب منجب أنه دخل الى المطار ثم حصل على تذكرة السفر ومر من الجمارك، قبل أن يمنعه رجل الأمن المشرف على المطار من الولوج لقاعة المغادرة.

وكان منجب يستعد للاتجاه لفرنسا من أجل المشاركة في محاضرة ندوة مخصصة لاستقلال البلدان المغاربية ينظمها المركز الجامعي “كوندورسي” بباريس بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال المغرب وتونس.

وكتب منجب “هذا القرار الجديد تعسفي لا قانوني ولا تبرير له، فبه تكتمل ست سنوات من المنع من التنقل، 11 سنة من المتابعة السياسية والبوليسية اللصيقة، تكمل كذلك خمس سنوات من حجز منزلي وسيارتي وحسابي البنكي وسنوات طويلة من طردي من عملي كأستاذ للتاريخ السياسي وكذلك “توقف” ظهور مقالاتي في الصحف التي كنت اشتغل بها رغم ارسالها إليها”.

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