من أمريكا وبريطانيا : فنانون يطالبون بوقف الحرب على غزّة

وقعت مجموعة من الفنانين الأمريكيين عريضة يطالبون عبرها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الدعوة إلى وقف فوري للتصعيد ووقف إطلاق النار.

إننا نجتمع معًا كفنانين ومناصرين، ولكن الأهم من ذلك كبشر نشهد الخسائر الفادحة في الأرواح والأهوال التي تتكشف في إسرائيل وفلسطين.

“إننا نحث إدارتكم، وجميع زعماء العالم، على تكريم جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير – وإنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن. إن نصف سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة هم من الأطفال، وأكثر من ثلثيهم من اللاجئين وأحفادهم الذين أجبروا على الفرار من منازلهم. ويجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليهم.” كتب موقعو العريضة.

الفنانون موقعو العريضة قالوا أنهم يؤمنون أن “الولايات المتحدة يمكنها أن تلعب دورا ديبلوماسيا حيويا في إنهاء المعاناة، ونحن نضم أصواتنا إلى أصوات الكونجرس الأمريكي، واليونيسف، وأطباء بلا حدود، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرها الكثير. إن إنقاذ الأرواح واجب أخلاقي. وعلى غرار ما تقوله اليونيسف، “يجب أن يسود الرحمة – والقانون الدولي”.

التاريخ يشاهد..

وأضافوا أنه إلى غاية كتابة العريضة “تم إسقاط أكثر من 6000 قنبلة على غزة في الأيام الـ 12 الماضية – مما أدى إلى مقتل طفل واحد كل 15 دقيقة”.

موقعوا العريضة ختموا نصهم بـ”نحن نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا، ووقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئًا. وكما قال رئيس الإغاثة الطارئة مارتن غريفيث لأخبار الأمم المتحدة، فإن “التاريخ يشاهد”.

من بين موقعي العريضة، الممثل الكوميدي المصري المستقر في الولايات المتحدة، باسم يوسف، والذي حقق لقاؤه مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان حول الأحداث في قطاع غزة، أكثر من 16 مليون مشاهدة في أقل من 3 أيام.

في إطار آخر، وقع حوالي 3000 فنان بريطاني في إطار مبادرة “فنانون من أجل فلسطين” من جهتهم عريضة قالوا “إننا ندعم الحركة العالمية ضد تدمير غزة والتهجير الجماعي للشعب الفلسطيني. ونطالب حكوماتنا بإنهاء دعمها العسكري والسياسي للأعمال الإسرائيلية. وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح معابر غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.”