من أنطاليا.. عطاف يعقد لقاءات متعددة لبحث قضايا إقليمية ودولية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، سلسلة محادثات ثنائية مكثفة بمدينة أنطاليا التركية، على هامش مشاركته في أشغال “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، شملت عددا من المسؤولين الدوليين، تمحورت حول قضايا إقليمية ودولية.

وفي هذا الإطار، التقى عطاف بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، حيث استعرض الطرفان مستجدات الأوضاع في ليبيا، في ظل تواصل الجهود الأممية الرامية إلى دفع العملية السياسية.

كما شكل اللقاء فرصة لتجديد التزام الجزائر، بالتنسيق مع دول الجوار، بدعم كل المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية مستدامة تضمن الأمن والاستقرار، وتحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية.

كما عقد الوزير محادثات مع الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، تم خلالها استعراض واقع وآفاق التعاون بين الجزائر والمنظمة، إلى جانب مناقشة التحديات المتزايدة المرتبطة بنزع السلاح وعدم الانتشار النووي.

وفي هذا السياق، شدد الطرفان على أهمية تعزيز انخراط الدول الإفريقية في برامج وأنشطة المنظمة، انطلاقاً من التزام الجزائر بالقانون الدولي، واستحضاراً لتجربتها مع تداعيات التجارب النووية.

وفي سياق متصل، أجرى عطاف محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أذربيجان، جيهون بيراموف، حيث تم تقييم التقدم المحرز في تجسيد مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها المسؤول الأذربيجاني إلى الجزائر شهر نوفمبر الماضي، لاسيما ما يتعلق باستكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل اللجنة الحكومية المشتركة، بما من شأنه إضفاء طابع مؤسساتي على العلاقات الثنائية ودعم ديناميكيتها المتصاعدة.

كما تناول اللقاء بين الجانبين الأوضاع الراهنة في منطقتي انتماء البلدين، خاصة التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وتعكس هذه اللقاءات الحركية الدبلوماسية التي تقودها الجزائر على الساحة الدولية، وسعيها إلى الإسهام الفعّال في معالجة القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.