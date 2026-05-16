“من الأضحية إلى المصنع”.. وزارة الصناعة تطلق حملة لجمع جلود عيد 2026

مع كل موسم عيد أضحى، تتحول ملايين جلود الأضاحي في الجزائر إلى مورد اقتصادي وصناعي مهم، يمكن أن يساهم في دعم الإنتاج الوطني وتقليص الاستيراد، غير أن جزءا كبيرا منها يضيع سنويا بسبب سوء الجمع أو التلف الناتج عن طرق الحفظ غير الملائمة.

وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الصناعة الحملة الوطنية لجمع جلود أضاحي عيد الأضحى لسنة 2026 تحت شعار: “من الأضحية إلى المصنع.. جلد أضحيتك قيمة لا تُهدر” بهدف تثمين هذه المادة الأولية وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية والصناعية.

وترتكز الحملة على تعزيز ثقافة الاسترجاع والاستغلال الأمثل للجلود، باعتبارها مادة تدخل في العديد من الصناعات التحويلية، على غرار المنتجات الجلدية وبعض الصناعات النسيجية، بما يسمح بتحويل ما يُنظر إليه كمخلفات موسمية إلى قيمة اقتصادية قابلة للاستثمار.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى المساهمة في إنجاح العملية من خلال الحفاظ على جلود الأضاحي وتحضيرها وفق الشروط اللازمة، لاسيما عبر تمليحها وتجفيفها وتسليمها إلى نقاط الجمع المخصصة، بما يضمن الحفاظ على جودتها وإمكانية استغلالها صناعيا.

وترى الجهات المشرفة على الحملة أن تثمين جلود الأضاحي لا يرتبط بالجانب الصناعي فقط، بل يتعداه إلى أبعاد اقتصادية وبيئية أوسع، من خلال دعم الصناعة الوطنية، تثمين الموارد المحلية، التقليل من الاستيراد، وترقية مفهوم الاقتصاد الدائري القائم على إعادة الاستغلال والاستفادة من الموارد المتاحة بدل إهدارها.

وفي ظل توجهات ترمي إلى توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر القيمة المضافة، تبرز مثل هذه المبادرات كإحدى الآليات التي يمكن أن تحول مواد موسمية بسيطة إلى مورد اقتصادي مستدام يدعم مسار الصناعة الوطنية.