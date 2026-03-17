-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

من السدود إلى المياه الجوفية.. هذه أرقام الموارد المائية في الجزائر

محمد فاسي
  • 5965
  • 0
من السدود إلى المياه الجوفية.. هذه أرقام الموارد المائية في الجزائر
الشروق أونلاين
الموارد المائية في الجزائر (تعبيرية)

تعتمد الجزائر على منظومة مائية متعددة المصادر تضم 81 سداً بنسبة امتلاء تقارب 45%، و19 محطة لتحلية مياه البحر، واحتياطياً ضخماً من المياه الجوفية يقدر بنحو 80 ألف مليار متر مكعب، إلى جانب نحو 230 محطة لمعالجة المياه، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأوضح أحمد كتاب الخبير الاستشاري الدولي والأستاذ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر أمس الإثنين خلال مداخلة له في برنامج “ضيف اليوم” للإذاعة الجزائرية أن السدود تشكل ركيزة أساسية لتأمين مياه الشرب والزراعة وبعض الأنشطة الصناعية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الاستثمار عبر إنشاء سدود جديدة، بما فيها المتوسطة، ومعالجة ظاهرة التوحل للحفاظ على القدرة التخزينية.

وفي مجال تحلية مياه البحر، ارتفع عدد المحطات إلى 19 محطة بعد تدشين منشآت جديدة، مع برنامج لبلوغ 25 محطة بحلول 2030، ما سيسمح بإنتاج يقدر بـ5.6 مليون متر مكعب يومياً، وتغطية نحو 60% من احتياجات السكان على مسافة تصل إلى 250 كيلومتراً من الساحل.

أما المياه الجوفية، فتُعد من أبرز الموارد الاستراتيجية، خاصة في الجنوب، حيث تبلغ احتياطاتها نحو 80 ألف مليار متر مكعب، منها 50 ألف مليار متر مكعب في الطبقة الألبية المشتركة مع تونس وليبيا، مع إمكانية استغلالها في مياه الشرب والري والأنشطة الصناعية، رغم احتوائها أحياناً على نسب ملوحة تتراوح بين 5 و6 غرامات لكل لتر.

وفي هذا الإطار، تعمل نحو 30 محطة لإزالة المعادن في مناطق الجنوب، خاصة في تقرت، على معالجة هذه المياه، مع مشاريع جديدة قيد الإعداد لتعزيز التزويد ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وبخصوص المياه العادمة، تستهلك الجزائر نحو 10 ملايين متر مكعب يومياً، أي ما يعادل قرابة 4 مليارات متر مكعب سنوياً، يتحول جزء كبير منها إلى مياه مستعملة، يتم التخلص من حوالي 80% منها دون استغلال، رغم معالجة ما بين 500 و600 مليون متر مكعب سنوياً، وإعادة استخدام ما بين 60 و70 مليون متر مكعب فقط، أي ما يعادل 15 إلى 20%.

وأشار الخبير إلى أن تعبئة مختلف هذه الموارد بشكل متكامل يمكن أن يرفع إجمالي الموارد المائية إلى ما بين 10 و12 مليار متر مكعب سنوياً، مع ضرورة تعزيز الاستثمارات، وتوسيع قدرات المعالجة، وترشيد الاستهلاك، في ظل تكلفة إنتاج المياه المحلاة التي تتراوح بين 150 و200 دينار للمتر المكعب.

مقالات ذات صلة
تعديلات جوهرية على آليات عمل لجان الطعن بالضرائب

تعديلات جوهرية على آليات عمل لجان الطعن بالضرائب

ارتفاع عروض العمل بنسبة 14 % خلال سنة 2025

ارتفاع عروض العمل بنسبة 14 % خلال سنة 2025

وزارة التجارة تضبط التحضيرات النهائية لضمان تموين السوق خلال عطلة عيد الفطر

وزارة التجارة تضبط التحضيرات النهائية لضمان تموين السوق خلال عطلة عيد الفطر

هكذا يستردّ الملتزمون مع الضرائب “إي أر جي” وأرباح الشركات من دون قضاء!

هكذا يستردّ الملتزمون مع الضرائب “إي أر جي” وأرباح الشركات من دون قضاء!

تنظيم الطبعة الـ8 لمعرض المنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط من 5 إلى 11 ماي

تنظيم الطبعة الـ8 لمعرض المنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط من 5 إلى 11 ماي

إطلاق مشروع المرجع الوطني للتكوين والكفاءات

إطلاق مشروع المرجع الوطني للتكوين والكفاءات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد