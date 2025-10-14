“من شدة حبها لإسرائيل اعتنقت اليهودية”…ترامب يشيد بابنته في الكنيست!

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطاب ألقاه في الكنيست، بابنته إيفانكا لحبها الشديد لـ”إسرائيل”، والذي قال إنه دفعها إلى اعتناق اليهودية.

سافرت ايفانكا إلى الكيان الصهيوني مع والدها، واعتنقت اليهودية قبل زواجها من جاريد كوشنر عام 2009 الذي نُسب له الفضل في “وقف” الحرب على غزة وتأمين إطلاق سراح الأسرى.

وأكد ترامب: “دعوني أتقدم بشكر خاص لشخص يُحب إسرائيل حقا، بل يُحبها كثيرًا لدرجة أن ابنتي اعتنقت اليهودية”.

وتابع: “لم أكن أعلم أن هذا سيحدث… وبيبي، أنت تعلم أن هذا لم يكن مُقدّرًا لي، أنت تُدرك ذلك تماما”.

كما أشاد الرئيس الأمريكي بزواج ابنته وكوشنر، قائلا: “إنها سعيدة للغاية، وهما سعيدان للغاية… زواجهما رائع، ويتوافقان بشكل رائع، إنهما أفضل صديقين. تربطهما علاقة مميزة للغاية”.

وأضاف ترامب أن على الكنيست أن “يشكر الله القدير، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب” اليوم.

وفي إشارة إلى محادثات “إنهاء” الحرب، أعلن ترامب أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار واتفاق الأسرى في غزة قد تم التوصل إليها بنجاح بين الاحتلال وحماس، مُعلنًا نهاية “كابوس طويل” لكل من الصهاينة والفلسطينيين.

وفيما يتعلق بـ “إيفانكا ترامب”، فقد خضعت للتحول الديني بتوجيه من الحاخام “هاسكل لوكشتاين” من كنيس “كهيلاث جيشورون”، وهو معبد يهودي أرثوذكسي حديث في الجانب الشرقي العلوي، بنيويورك.

وخلال مقال نُشر في مجلة فوغ عام 2015، صرّحت إيفانكا بأنها “لطالما تجنّبت الحديث عن هذا الأمر علنًا لأنه أمر شخصي للغاية”.

وأعرب ترامب عن رضاه عن اختيار إيفانكا اتباع نمط حياة يهودي علنا، على الرغم من أنه أبقى العديد من جوانبها الشخصية سرية.

وعندما كان من المقرر ولادة طفل إيفانكا وكوشنر عام 2016، أخبر ترامب العالم أنها “على وشك إنجاب طفل يهودي جميل”.

قامت ابنة الرئيس الأمريكي برحلات عديدة إلى تل أبيب، وزارت مع ميلانيا ترامب حائط البراق، حيث ناقشت الأهمية الدينية له.