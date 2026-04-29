من ميناء سكيكدة.. تصدير قرابة 10 آلاف طن من الإسمنت إلى ليبيا

سجّل ميناء سكيكدة عمليات تصدير جديدة لمادة الإسمنت نحو السوق الليبية، حيث تم شحن 7989 طنًا من الإسمنت المعبأ في أكياس و1995 طنًا عبر “Big Bag” على متن السفينة التجارية “Shadow Dania”، فيما تتواصل حاليًا عملية تعبئة شحنة إضافية تقدر بـ 7800 طن منذ رسو الباخرة “Mohamed” بتاريخ 26 أفريل 2026.

وتندرج هذه العمليات ضمن ديناميكية التصدير التي يشهدها الميناء، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية، خاصة في مجال مواد البناء، بما ينسجم مع توجهات دعم الصادرات خارج المحروقات.

وجرت عملية شحن الشحنة الأولى على مستوى الرصيف رقم 12، في إطار سلسلة عمليات لوجستية متواصلة تشرف عليها المؤسسة المينائية لسكيكدة، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع المينائي.

وتأتي هذه العمليات التصديرية، حسب المعطيات المتوفرة، تجسيدًا لتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز النشاط التصديري الوطني وتوسيع قدرات الموانئ الجزائرية، في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

كما تعكس هذه التحركات، وفق المصدر ذاته، جاهزية المنظومة المينائية لمواكبة الطلب المتزايد على الإسمنت الجزائري في الأسواق الخارجية، وترسيخ مكانته كمادة تصديرية تنافسية.