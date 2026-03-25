من ميناء سكيكدة.. تصدير 3000 طن من الحديد إلى موريتانيا

شهدت المؤسسة المينائية لسكيكدة أمس الثلاثاء، عملية تصدير جديدة تمثلت في شحن 3000 طن من حديد الخرسانة المخصص للبناء نحو موريتانيا، في خطوة تعكس تنامي حركية التجارة الخارجية الجزائرية وتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية.

ووفق ما أفادت به الصفحة الرسمية للمؤسسة، تتكون الشحنة من مادة “Rond à Béton RDX” المستخدمة على نطاق واسع في قطاع البناء والأشغال العمومية، ما يعكس ارتفاع الطلب على هذا النوع من المنتجات في الأسواق الإفريقية.

وانطلقت الشحنة عبر النقل البحري الذي تكفلت به الشركة الوطنية للنقل البحري “CNAN” (Compagnie Nationale Algérienne de Navigation)، والتي تواصل لعب دور محوري في دعم الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.

وتندرج هذه العملية ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتشجيع الصادرات، حيث تعمل الجزائر على تعزيز علاقاتها التجارية مع الدول الإفريقية وتوسيع نطاق حضورها في هذه الأسواق.

ومن المتوقع أن تساهم مثل هذه العمليات في رفع حجم المبادلات التجارية، إلى جانب تدعيم مكانة الموانئ الجزائرية كمحاور لوجستية مهمة في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى القارة الإفريقية.