من نوع “الخرسانة المستديرة”.. تصدير 8000 طن من حديد البناء عبر ميناء بجاية

انطلقت بميناء بجاية عملية تصدير واسعة لأكثر من 8000 طن من حديد البناء من نوع “الخرسانة المستديرة”، تم تحميلها على متن السفينة “MV SWAN” على مستوى الرصيف رقم 18، في خطوة تمثل أول تصدير لهذا المنتج من الإنتاج الوطني.

وأوضحت المؤسسة المينائية في بيان لها أن هذه العملية تعد إنجازًا بارزًا للصناعة الجزائرية، إذ تعكس دخول أحد أهم مواد البناء المصنعة محليًا إلى الأسواق الدولية، بما يعزز حضور المنتجات الوطنية ضمن سلاسل التصدير.

وأكدت المؤسسة أن هذه المبادرة تبرز دور الميناء في دعم قيمة “صنع في الجزائر” على الصعيد العالمي.

كما يعكس هذا النجاح، قدرة البنى التحتية للموانئ الجزائرية على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية المنتوجات الوطنية في الأسواق الخارجية.