من نوع “TS11” بسعة 51 مقعداً.. ميناء جن جن يستقبل شحنة جديدة من الحافلات المستوردة

وصلت أمس الأحد إلى ميناء جن جن دُفعة جديدة من حافلات النقل العمومي من نوع TS11 بسعة 51 مقعداً للحافلة، في إطار برنامج استيراد 10.000 حافلة الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتعزيز وتحديث منظومة النقل العمومي في الجزائر.

وأكدت شركة تيرصام في بيان لها أن هذه الحافلات تم استيرادها بدون هامش ربح، بما يتيح توفيرها بأسعار تنافسية جد معقولة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تجسيد سياسة تطوير النقل العمومي وتحسين خدماته.

وتتميز حافلات “TS11” بمواصفات عالية الجودة مطابقة للمعايير الدولية للسلامة والراحة، مع تجهيزات تقنية حديثة موجهة لتحسين أداء النقل العمومي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يستجيب لمتطلبات النقل الحضري العصري.

ويأتي هذا التموين الجديد في سياق جهود الدولة لتجديد أسطول النقل العمومي تدريجياً، عبر إدخال حافلات حديثة من شأنها تحسين الخدمة وتقليل الضغط على وسائل النقل الحالية، وتعزيز جودة التنقل لفائدة المواطنين.