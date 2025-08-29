مهدي زفان يرسم انتقاله إلى الترجي

ترجي مستغانم

أعلن نادي ترجي مستغانم، الخميس، عن تعاقده الرسمي مع اللاعب الدولي الجزائري مهدي زفان، في أول تجربة له في البطولة الجزائرية للرابطة الأولى”موبيليس” لكرة القدم.

الظهير الأيمن، البالغ من العمر 33 عاما والمتوج بكأس إفريقيا مع المنتخب الجزائري سنة 2019، ينضم بذلك إلى زميلين آخرين شاركا معه في التتويج القاري، وهما جمال بن العمري، الذي التحق بالترجي منتصف الموسم الماضي، والحارس رايس مبولحي، المتواجد مع تشكيلة ”الحواتة” منذ بضعة أسابيع.

ويعتبر زفان من خريجي مدرسة نادي أولمبيك ليون، قبل أن يحمل ألوان عدة فرق خلال مسيرته الاحترافية، آخرها نادي كليرمون فوت 63 (2023-2024)، لكنه بقي من دون فريق طيلة الموسم الماضي.وكان نادي غرب البلاد نشيطًا جدا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي تنتهي في 31 أوت الجاري، حيث تعاقد مع نحو 15 لاعبا.يذكر، أن أصحاب القميص “الأخضر والأبيض” انهزموا في الجولة الأولى من البطولة، التي لُعبت نهاية الأسبوع الماضي، على ميدانه أمام أولمبي أقبو بنتيجة (1-0).