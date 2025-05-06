مهدي ليريس قد يكون الجزائري الوحيد في الكالشيو

بعد مغادرة بن ناصر فريق الميلان

لم يعد الجزائريون يتابعون مباريات الدوري الإيطالي، وكانوا إلى وقت قريب يفعلون، وهذا منذ أن خلا هذا الدوري الكبير، من الأسماء الجزائرية سواء في فرقه الكبيرة أو الصغيرة، يحدث هذا منذ الميركاتو الشتوي عندما قرر النجم إسماعيل بن ناصر حمل حقائبه ومغادرة الميلان إلى مارسيليا الفرنسي، وبالرغم من أن كل المؤشرات تؤكد بأن مارسيليا لن يفتح حضنه لبن ناصر لإكمال المسار معه، إلا أن عودة بن ناصر للميلان أو للدوري الإيطالي مستبعدة جدا.

وقد نجد في الموسم القادم مهدي ليريس لاعب الوسط الدفاعي وصاحب الـ27 سنة قريبا الوحيد من الجزائريين في الدوري الإيطالي الممتاز، بعد أن حقق مع ناديه بيزا صعودا تاريخيا إلى الدرجة الأولى، حيث ساهم نسبيا في احتلال ناديه المركز الثاني في الدرجة الثانية، بعد فريق ساسولو العائد إلى القسم الممتاز، بعد صراع كبير في قسم يضم عشرين فريقا ويضم فرقا عريقة سبق لها التألق أوروبيا مثل باري وسامبدوريا وباليرمو، ومعلوم أن صاحبي المرتبة الأولى والثانية في الدرجة الثانية، وهما ساسولو ورفقاء ليريس، بيزا يصعدان مباشرة، وقد تحقق الصعود قبل جولتين من نهاية الموسم بسبب الفارق الكبير عن الملاحقين، بينما تلعب الفرق من الرتبة الثالثة إلى السادسة مباريات فاصلة مع بعض أصحاب المراتب المتأخرة في القسم الأول.

ومع أن بيزا فريق مغمور لم يسبق له التتويج بأي لقب في إيطاليا، إلا أنه فريق عريق يعود زمن تأسيسه إلى سنة 1909 وملعبه يتسع لـ10 آلاف متفرج، بشعبية ليست قوية بسبب انعدام النتائج.

لم يشارك مهدي ليريس كثيرا مع ناديه بسبب الإصابة التي أبعدته عن الميادين ولم تزد عدد مبارياته عن ثلاث، كأساسي، وقد تم تحويله من الدفاع إلى لاعب وسط دفاعي في دوري تكتيكي من الدرجة الأولى.

أما قوة الفريق فتتمثل في مدربه فيليبو إنزاغي، النجم العالمي السابق للميلان الذي دخل عالم التدريب من بابه الواسع، وقيادته لبيزا للصعود سيجعله يواصل مساره التدريبي مع الفريق وقد يكون مهدي لييرس ضمن أعمدة الفريق.

مهدي لييرس قدم من الدوري الإنجليزي الثاني، حيث لعب وتألق مع ستوك سيتي ولكن الصعود في أنجلترا معقد جدا في وجود فرق كبيرة و24 ناديا في الدرجة الثانية، فقبل المغامرة التي نقلته إلى القسم الأول في الكالشيو في انتظار عودته إلى الخضر، حيث لم يلعب كثيرا في مناسبات سابقة ومتقطعة، وتبقى العودة مرتبطة بتألقه في أهم دوري من حيث التكتيك والخطط الدفاعية.

سبق للجزائريين وأن لعبوا وتألقوا في إيطاليا ومع أندية كبيرة، مثل يبدة ووناس وغلام مع نابولي، ومصباح وبن ناصر مع الميلان وتايدر وبلفضيل مع الإنتير ومغني مع لازيو روما وعطال مع روما ورشيد غزال مع فيورونتينا إضافة إلى لاعبين آخرين مثل عبد القادر غزال وأيضا مهدي ليريس.