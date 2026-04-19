مواجهتان وديتان لأشبال “الخضر” أمام المنتخب المصري

عمر سلامي
المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة

سيدخل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في تربص تحضيري خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 28 أفريل 2026.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن هذا التربص سينطلق بالجزائر العاصمة، قبل التنقل إلى مصر يوم الخميس المقبل.

وخلال التربص، سيواجه أشبال “الخضر” المنتخب المصري في مبارتين وديتين، يومي 24 و27 أفريل بمركز المنتخبات الوطنية التابع للاتحاد المصري لكرة القدم، بالقاهرة.

ويندرج هذا التربص التحضيري في إطار تحضيرات المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، لبطولة كأس أمم إفريقيا 2026، المقررة الشهر المقبل.

