موتسيبي: أتمنى أن تنظم الجزائر منافسات “الكان” قريبا!

قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” باتريس موتسيبي، إنه يتمنى رؤية الجزائر تنظم منافسة كأس أمم إفريقيا في المستقبل القريب، كما نوّه بالنجاح الباهر الذي شهدته نسخة كأس أمم إفريقيا للمحليين بالجزائر، معتبرا إياها بالأفضل منذ إنشاء هذه المنافسة، ومعربا عن رغبته في رؤية الجزائر تنظم “الكان” في المستقبل القريب.

تصريحات رئيس “الكاف” خلال الندوة الصحفية التي عقدها الجمعة الماضي، فتحت العديد من القراءات، للرجل الأول على مستوى الهيئة، والذي تلقى كل أشكال الانتقاد خلال الفترة الماضية، بعد كارثة منح تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب، قبل موعدها المحدد، بالإضافة إلى مهازل حفل الكرة الذهبية، والذي عرف إقصاء كل ما هو جزائري، من منصة التتويج، حيث ذهب البعض إلى رغبة موتسيبي في إعادة بعث العلاقات مع “الفاف”، خاصة مع تصريحات رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي في وقت سابق، والذي عبر عن غضبه مما يحدث في كواليس “الكاف”.

وسيحاول رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي، استغلال هذه الاستمالة، وإعادة فرض الجزائر في الخارطة الرياضية الإفريقية، بعد المعاناة الكبيرة للخضر من لعبة الكواليس، والتي حرمت الجزائر بنسبة كبيرة من مونديال قطر سابقا، بالإضافة إلى النسخة الحالية، والتي لعب فيها الحكم دورا مهما في غياب الخضر عن الدور الثاني من المونديال الإفريقي.