إغلاق مئات المدارس وشلل في حركة القطارات..

تتصاعد وتيرة التحذيرات والمخاوف في مختلف أنحاء القارة الأوروبية خلال الأسبوع الجاري بسبب اندلاع موجة حر شديدة وجديدة اجتاحت الأجواء بصفة مفاجئة، مما دفع حكومات دول كثيرة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الاستعجالية الصارمة لحماية مواطنيها.

وكان من بين أبرز هاته الخطوات إغلاق مئات المدارس والمؤسسات التعليمية في فرنسا وإلغاء العديد من رحلات القطارات الحيوية في بلجيكا، وتمثل هاته الموجة اللاهبة ثاني موجة حر تضرب مناطق أوروبا الغربية في أقل من شهر واحد، في وقت يؤكد فيه علماء المناخ والمتخصصون في الغلاف الجوي أن ظاهرة التغير المناخي المتسارعة والناتجة بالأساس عن الأنشطة البشرية والانبعاثات الصناعية تفاقم بشكل ملحوظ حدة الظواهر المناخية المتطرفة.

وفي فرنسا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر في 49 مقاطعة كاملة، وهو ما يعادل نحو نصف المساحة الإجمالية للبلاد، حيث بدأ سريان هذا القرار الاستثنائي الذي يشكل سابقة تاريخية في مسار الطقس الفرنسي.

كما أعلنت الهيئة ذاتها حالة التأهب البرتقالية في 40 مقاطعة أخرى ليتأثر في المجموع أكثر من تسعين بالمائة من المواطنين الفرنسيين بتبعات هاته الأجواء القاسية، وأعلنت السلطات التنفيذية في البلاد عن اعتماد تدابير ميدانية عدة للحد من الآثار السلبية والمخاطر الصحية على العمال لا سيما في قطاع البناء والأشغال العمومية وكذلك في المؤسسات التعليمية، حيث أغلقت 845 مدرسة أبوابها تماماً، بينما صرفت 1800 مؤسسة تعليمية أخرى تلاميذها في وقت مبكر من بعد الظهر لتفادي ساعات الذروة.

و في ذات السياق أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في إسبانيا عن تسجيل ارتفاع كبير وقياسي في درجات الحرارة ليل نهار في معظم أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية وجزر الباليار، مشيرة في بيان رسمي نشرته عبر منصة إكس إلى أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض النسبي لكن الحر سيبقى شديداً وخانقاً.

وفي البرتغال المجاورة، يتوقع خبراء الطقس أن يشهد يوم الثلاثاء أعلى معدلات حرارة على الإطلاق، وبناء على ذلك وضعت هيئة الأرصاد الجوية البرتغالية ثلاث مناطق داخلية في حالة تأهب برتقالية، وهو ثاني أعلى مستوى من الإنذار في المنظومة الوطنية.

و في الجانب المقابل يتوقع خبراء الطقس أن يكون الأسبوع الحالي الأسبوع الأكثر حراً على الإطلاق في تاريخ بلجيكا، مع توقع تجاوز متوسط درجات الحرارة حاجز 27 درجة مئوية، بحسب ما صرح به رئيس قسم التوقعات في المعهد الملكي للأرصاد الجوية ديفيد ديهينو، ونتيجة لهاته الظروف الاستثنائية ألغت هيئة السكك الحديد الوطنية البلجيكية عدداً من رحلات القطارات والخطوط السريعة خلال الساعات التي ستشهد ذروة درجات الحرارة.

وفي هولندا قد تصل الحرارة إلى 37 درجة مئوية بحلول نهاية الأسبوع وفق التوقعات المحلية، حيث يسري حالياً إنذار أصفر في مختلف أنحاء البلاد بسبب الحر الخانق والمزعج الذي يؤثر على حركة المتسوقين والنشاط التجاري في الأسواق والمحلات.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني موجة حر شديدة في أقسام واسعة من وسط إنجلترا وجنوبها وكذلك في مقاطعة ويلز بحلول منتصف الأسبوع الجاري، وأصدر المكتب إنذاراً برتقالياً لمواجهة الطوارئ، وحذر العالم المتخصص في الغلاف الجوي بجامعة ريدينغ، أكشاي ديوراس، من أن إنجلترا تواجه ظروفاً مناخية غير مسبوقة، مبدياً مخاوفه العميقة من حدوث تداعيات واسعة النطاق تؤثر مباشرة على الصحة العامة للمواطنين وتضر بالبنى التحتية والخدمات الأساسية وتزيد الضغط على المستشفيات.

وفي سويسرا توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار هاته الأجواء الحارة حتى نهاية الأسبوع المقبل مع تسجيل ذروة الارتفاع في النصف الثاني من الأسبوع، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في النمسا تجاوز الحرارة حاجز 35 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، وتتطابق هاته المؤشرات مع التوقعات الصادرة في منطقة البلقان حيث تشهد كرواتيا وصربيا ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك درجات حرارة قياسية تصل إلى 38 درجة مئوية.